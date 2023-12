La maravillosa experiencia de Avatar: Frontiers of Pandora

Sin duda alguna, Avatar ha sido un enorme fenómeno cinematográfico que ha cautivado a millones de espectadores en el mundo. Su mensaje y reflexión ha sido tan poderoso, que cualquier cosa que se le relacione va a ser muy bien recibida. Teniendo eso en cuenta, ha llegado un videojuego para ampliar el universo y el argumento de esta franquicia dirigida por James Cameron. Es una pieza original que cuenta su propia historia y no ha permitido explorar el mundo de Pandora.

En Bolavip Gamer tuvimos la oportunidad de probar Avatar: Frontiers of Pandora y nos dimos el espacio para probarlo con calma y sin ningún tipo de prisa. Porque de eso se trata. Solo necesitas un par de minutos dentro de un título para darse cuenta de que algo está hecho con amor, dedicación y mucho aprecio. Ubisoft acaba de crear una experiencia absolutamente maravillosa con este videojuego. Vale la pena cada segundo invertido en la exploración de este mundo abierto que logró su objetivo: ser incluso un elemento mejor al mundo cinematográfico.

La belleza y el peligro en Pandora

Vamos a comenzar este análisis con el plato fuerte de una vez. A nivel gráfico, Ubisoft la sacó del estadio. Estamos frente a la creación de Pandora en detalle, para poderlo explorar. Las películas crearon los paisajes y este videojuego ahondó completamente en formación de los espacios al detalle. La naturaleza, los seres que allí habitan en medio de una increíble selva espesa y multicolor. Por donde camines, el horizonte te va a dejar simplemente con la boca abierta. De entrada, hay que felicitar por el trabajo de arte y todos los detalles gráficos. Incluso como estos reaccionan al paso del personaje. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Sí, aquí es donde se ve claramente que algo está hecho con amor y cuidado.

Puedes perderte por horas en la selva: explorando, incrementando la guía de caza y aumentando toda la información que te brinda el entorno. ¿La historia principal? Se va completando, poco a poco. Viendo los juegos que se estrenaron en 2023, este es uno al que vale la pena dedicarle el tiempo para aprenderlo y conocerlo. Pandora es una delicia absoluta en todo su esplendor.

Avatar: Frontiers of Pandora… ¿Una réplica mejorada de Far Cry?

Sí y no. No vamos a decirnos mentiras. A nivel mecánico, progreso y jugabilidad es muy parecido. Al empezar el juego hay un cierto tufillo al Far Cry: Primal. Una amante de esta saga lo sabrá identificar, de inmediato. La cuestión es que esta comparación se cae por completo al meter en la fórmula el desarrollo de Pandora. Un mundo nuevo, contexto diferente e interacciones absolutamente originales (a nivel de argumento y de ‘gameplay’). Todo esto bajo un tono coherente, sabio y que se consume con gracia. Es lo que se obtiene cuando trabajas bajo una franquicia muy elaborada y bien cuidada como la de James Cameron.

Encarnas a un Na’vi de una tribu que, aparentemente, había sido extinta por la colonia humana. Los locales te identifican rápidamente y te acogen mientras vuelves a colocar a tu comunidad sobre el mapa. La delicia argumental que esto significa merece un tratamiento de cuidado. Tú, como protagonista (y como jugador), has sido criado por humanos, no conoces el mundo que te rodea y junto con el personaje aprendes sobre Pandora al mismo tiempo que crece tu Avatar. Sencillamente, maravilloso. La mezcla entre la historia con el potencial jugador es lo que te sumerge por completo.

Supervivencia y sigilo… ¿Una nueva fórmula?

Avatar: Frontiers of Pandora es un juego que está hecho con dos aspectos potentes para su estilo de juego con mundo abierto. Hay un montón de misiones y el objetivo de la mayoría es poderlas completar sin que la IA enemiga te detecte. Este aspecto no es muy innovador que digamos (muy parecido a lo que fue Far Cry: Primal), pero el mundo de Pandora ayuda muchísimo a disfrutar la opción de pasar totalmente desapercibido.

Luego viene todo el sistema de ‘crafteo’ de armas, armaduras y otro tipo de elementos que facilitarán el desarrollo de las misiones. Aquí es vital la exploración de la espesa selva de Pandora. Aprender a conocer la fauna y flora de este espacio. Además, se incluye la opción de cocina para crear potentes platillos que aumentarán diferentes aspectos y habilidades del Na’vi.

Conclusiones

Antes de proceder a nuestra conclusión, hemos de aclarar al lector que hemos decidido no profundizar en la historia y otros detalles del juego. Ante la tentación de cometer un ‘spoiler’, preferimos aclarar y recomendar absolutamente este título. El amante de Avatar sabrá apreciar nuestro esfuerzo de no querer contar más. El resto es mejor que cada uno de los potenciales jugadores lo descubran. Avatar: Frontiers of Pandora cumplió y excedió nuestras expectativas.

Lo positivo:

La creación del mundo de Pandora es increíble. Un juego hecho con amor y que se disfruta al máximo.

Ganar experiencia en el juego no depende de eliminar enemigos. Creces a medida que entras en armonía con el contexto. Una nueva fórmula que se agradece para cuidar el argumento de la historia.

Introduce suficientes novedades en su jugabilidad para no quedarse como otro juego más de mundo abierto.

Lo negativo:

Por momentos, las misiones y la exploración se vuelven repetitivas. Por suerte, no son muchas veces las que se siente eso durante la historia.

Nota de Bolavip Gamer: 9.5/10

*La reseña de Avatar: Frontiers of Pandora realizada en Bolavip Gamer fue realizada con un código entregado por Ubisoft. La prueba se hizo en consola PlayStation 5.