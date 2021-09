Riot Games confirma que no habrá nuevos campeones en League of Legends hasta 2022

El Mapa de Campeones al que Riot Games nos acostumbró en el último tiempo para dar a conocer el estado del desarrollo de los nuevos personajes que llegarán a League of Legends presentó su entrada de Septiembre 2021, y lamentablemente las noticias no son las mejores: no habrá más campeones lanzados en este 2021.

De esta manera, cerramos el año con el lanzamiento de cuatro campeones: Viego, Gwen, Akshan y Vex, todos relacionados al gran evento del Rey Arruinado y los Centinelas de la Luz. Riot tenía pensados dos campeones más, ambos relacionados con un evento que iban a presentar más adelante en el año, pero explicaron que los campeones terminaron tomando un rumbo diferente, el cual les pareció más atractivo y por ello recién los veremos en 2022.

Teaser nuevo tirador de League of Legends para 2022

El primero de ellos, un "tirador cinético que estará siempre en movimiento", hará su presentación en League of Legends en el comienzo de la Season 12 del juego. Se trata de un hypercarry que aportará una sensación de shooter a la alienación de campeones.

Teaser nuevo soporte para League of Legends en 2022

Un poco más adelante, un nuevo soporte llegará a League of Legends, el cual tendrá como foco ser el centro de la toma de decisiones del equipo. Se trata de un personaje con mucho "dinero", el cual puede comprarlo todo, tal y como explicaron en Riot Games. Esto le permitirá modificar su estilo de juego, tener la capacidad de poner enemigos en su misma contra y ver cómo matan a quienes juraron proteger, o manipular tus alrededores para enviarlos a una muerte casi segura.

Teaser rework de Udyr en League of Legends

Finalmente, desde Riot aprovecharon este Mapa de Campeones para dar a conocer el estado del rework de Udyr, que también se lanzará en 2022, y del cual nos entregaron el arte conceptual a partir del cual están desarrollando sus habilidades y formas por cada posición.

De esta manera, Riot cierra el 2021 en el panorama campeones, y confirmó que recién entregarán más novedades el próximo año.