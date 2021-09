No había demasiadas dudas sobre qué juego lideraría los Rankings de venta en la segunda semana de septiembre, y eso quedó demostrado con los números revelados en Steam. El nuevo RPG de Bandai Namco, Tales of Arise, es el juego que esta en boca de todos.

Con su lanzamiento oficial del pasado jueves, el nuevo juego de la franquicia Tales nos lleva a una nueva y emocionante aventura, con Alphen y Shionne como protagonistas, quienes buscan cambiar su destino y lograr un nuevo futuro.

Ranking Top 10 ventas de Steam esta semana

1- Tales of Arise (Standard)

2- Tales of Arise (Deluxe)

3- Pathfinder: Wrath of the Righteous

4- Naraka: Bladepoint

5- No Man's Sky

6- Tales of Arise: Ultimate Edition

7- NBA 2K22

8- Battlefield V

9- Life is Strange: True Colors

10- Red Dead Redemption 2

Como mencionamos, Tales of Arise copa las descargas, con el #1, #2 y #6, mientras que Pathfinder, Naraka y No Man's Sky repiten de la semana pasada. Por otra parte, el nuevo NBA 2K22 ocupa un lugar en este ranking, luego de su lanzamiento de este viernes.

El nivel de venta de los juegos ha quitado del top al VR Index Kit de Valve por primera vez en varios meses, demostrando que las ofertas en juegos como Battlefield V y RDR 2 sirven para acompañar los nuevos lanzamientos y el movimiento de la comunidad.