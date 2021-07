Desde el momento en el que se anunció, Valve compartió las especificaciones técnicas de la Steam Deck, su nueva PC portátil. Y si bien faltaba algo de información clave, han estado dándola de a poco. Hoy, revelaron a cuántos FPS y a qué resolución correrán la mayoría de sus juegos.

El desarrollador de Valve, Pierre-Loup Griffais, contó que su objetivo es correr juegos a 800p y 30 FPS en la consola. Será capaz de ejecutar juegos modernos AAA gracias a su APU de AMD de 4 núcleos y 8 hilos, pero para no perder calidad gráfica, deben sacrificar un poco con los cuadros por segundo.

Yazan Aldehayyat, ingeniero de software de Valve, agregó que usarán memoria LPDDR5, la cual es nueva para la industria. La Steam Deck será uno de los primeros productos en contar con esta tecnología. Incluso esperan que el dispositivo genere una nueva categoría de hardware.

¿Qué juegos podrá correr la Steam Deck?

Hace poco, reportábamos que este dispositivo no sería capaz de correr juegos como Destiny 2, PUBG, y otros debido a que no son compatibles con SteamOS. Sin embargo, parece que este no será el caso, ya que Valve le confirmó a IGN que "aún no encontraron un juego" que la Steam Deck no pueda correr.

¿Cuándo sale la Steam Deck y a qué precio?

La Steam Deck se empezará a distribuir en diciembre de 2021, y ya se puede reservar a través de su web oficial. Tiene tres versiones: la más barata sale U$S399, y viene con 64 GB eMMC de almacenamiento. La versión de U$S539 trae 256 GB NVMe SSD de almacenamiento, lo cual es más rápido. Finalmente está la de U$S649, que viene con 512 GB NVMe SSD, vidrio "premium", y un par de agregados virtuales.