No es la primera vez que un encuentro con destino a la Copa del Mundo se ve interrumpido por terceros. ¿Actuarán igual desde Zúrich?

Brasil vs. Argentina: el antecedente donde FIFA mostró toda su 'furia'

Resta mucho por saberse alrededor de lo ocurrido ayer en el Arena Do Corinthians. Las dudas no han terminado de ser despejadas luego del último comunicado de FIFA alrededor de la suspensión del Brasil vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. En un contexto donde se esperan por las consecuencias que determinen desde Zúrich, recordamos el último antecedente cuya determinación sería una bomba a nivel mundial.

No hay que devolvernos mucho en el tiempo para encontrar una situación ‘similar’ a lo que pasase ayer en Sao Paulo. Ya en abril del presente año FIFA tuvo duras sanciones a dos federaciones donde la mano de terceros alteró el desarrollo de las competencias del máximo ente de este deporte. ¿Le pasará lo mismo a Brasil?

Concretamente, las federaciones de Chad y Pakistán fueron suspendidas por FIFA en su camino a Qatar 2022 gracias a que desde Zúrich hayan detectado interferencia gubernamental en las competencias que ambos países disputaban allá por marzo. Si bien ambos seleccionados ya estaban eliminados de la próxima Copa del Mundo, fueron descalificados gracias a como dice el comunicado de entonces: “Por interferencia de terceros”.

La relación con Brasil llega gracias a que en caso de que se demuestre la participación directa del gobierno Jair Bolsonaro en las acciones de los agentes de sanidad en el Arena Do Corinthians, es este justamente el único antecedente que se tiene en cuanto a como podría actuar FIFA. Si bien desde la CBF han manifestado ya su sorpresa por lo ocurrido, desde Zúrich aseguran que investigarán los hechos para dar una sanción que como mínimo, tendrá una dura multa económica.

Desde entonces, Chad y Pakistán no han vuelto a disputar encuentros de las competencias de FIFA, algo que en el caso de las cinco veces campeona del mundo parece improbable teniendo en cuenta el alineamiento entre la federación brasileña, Conmebol y Zúrich. Eso sí y mientras no haya sanciones oficiales, todo es posible luego del escándalo visto ayer en Sao Paulo.