FIFA, preocupada por el futuro del Mundial 2026 tras las elecciones en Estados Unidos

Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo hace gracias a su victoria frente a Kamala Harris y para regresar a la Casa Blanca apenas algunos años después de su primer mandato. La noticia es Mundial y el fútbol no se encuentra ajeno a esto. Reportan temores en FIFA de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo del 2026. Quedan menos de dos años.

Hay que remarcar de entrada que Trump jugó un papel ni mucho menos menor para que en el 2017 Estados Unidos fuese elegido como sede del certamen. La investigación de The Athletic confirma dicho hecho, así como el temor que existe ahora mismo en FIFA tras los anuncios de la políticas migratorias que quiere imponer el nuevo mandamás de USA. Por Zúrich no gusta que el ejecutivo se meta en su terreno y miran de reojo unas elecciones en Norteamérica que ya tienen vencedor.

“El Mundial de 2026 está muy lejos aún. Quién sabe cómo será el mundo para ese entonces. Para ser honesto, estamos preocupados por las políticas migratorias de Estados Unidos. Éste siempre es un tema difícil a tratar en un país que albergue cualquier evento”, empezaba comentando el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, al Diario AS de Madrid no mucho tiempo atrás y para dejar en claro que esperaba que las decisiones del ejecutivo en USA no pusieran trabas a la realización de un torneo que se encuentra a la vuelta de la esquina.

FIFA sabe que no puede fallar. La elección de Qatar y Arabia Saudita desató un terremoto de críticas y señalamientos al ente dirigido por Gianni Infantino . Cuestiones de derechos humanos y respeto a las minorías que todavía siguen presentes en el análisis de las últimas medidas de Zúrich. Preocupa que lo que iba a ser un lavado de cara por USA en 2026 se convierta ante el ojo público en premiar naciones que no vayan de la mano con los valores que FIFA tiene como discurso : “Es responsabilidad nuestra, como líderes del fútbol, asegurar que cada vez que haya un evento en el mundo poner al fútbol en primer lugar. Tenemos que lidiar con las políticas del país y trabajar con ello. Al final del día, la gente merece más fútbol que política”.

2017, último momento de reuniones entre FIFA y Trump: IMAGO

“Debido a la nueva normativa de entrada que se están impulsando actualmente en Estados Unidos en relación con los ciudadanos de determinados países, existen riesgos significativos para la entrada sin discriminación en el país”, dicta el reporte elaborado por el Task Force de FIFA realizado al momento de elegir a USA como sede. La propuesta bajo el nombre United 2026 ya estaba en la mira de Zúrich previo al regreso de Trump. Desde The Athletic y New York Times hablan de reuniones entre la secretaria deportes del país y FIFA que se darán más pronto que tarde para evitar bochornos a mediano plazo.

USA tendrá que amoblarse a FIFA

En cada edición del Mundial, quien ejerza de aspirante a sede deberá pasar política de protección irrestricta a los Derechos Humanos y que garanticen el libre acceso y tránsito. En 2017 fueron señaladas varias políticas de la administración de USA alrededor del tema como un peligro para la organización del certamen. La administración de Joe Biden revirtió la situación, pero se teme que el nuevo ciclo de Trump reviva por sus políticas migratorias problemas para la fiesta del 2026.

El reparto del Mundial 2026

No olvidemos que el Congreso de la FIFA en 2018 otorgó los derechos de organización a la candidatura United 2026 con USA como el gran beneficiado. Un total de 78 partidos quedaron para Estados Unidos, así como 13 para Canadá y 13 para México. El regreso de Trump a la Casa Blanca genera ya incertidumbre en FIFA. The Athletic anticipa reuniones antes del final de 2024.

