La AS Roma de José Mourinho recibe en Italia al CSKA Sofía de Bulgaria por la fecha 1 del Grupo C de la UEFA Europa Conference League. Conoce a qué hora y en qué canal de TV ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido.

La AS Roma y el CSKA Sofía se enfrentarán HOY, jueves 16 de septiembre, en el marco de la fecha 1 del Grupo Cde la UEFA Europa Conference League. El partido, que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma, será transmitido EN VIVO y ONLINE para Sudamérica a través de la señal de Star+.

El equipo italiano, con el uruguayo Matías Viña en el plantel, accedió a la fase de grupos de la primera edición del tercer certamen de clubes más importante del continente después de haber superado en el play-off al Trabzonspor de Turquía. Con las ilusiones renovadas, el elenco dirigido por José Mourinho arriba tras derrotar 2-1 al Sassuolo de manera agónica por la Serie A, donde lidera, junto al Milan y el Napoli, luego de tres presentaciones.

El conjunto búlgaro, por su parte, ingresó en la competencia tras haber superado en el repechaje al Viktoria Plzen de República Checa. Con la esperanza de dar un golpe en condición de visitante, el cuadro comandado por Stoycho Mladenov, que cuenta con el argentino Federico Varela y el ecuatoriano Jordy Caicedo, llega tras mantenerse invicto en las jornadas iniciales de la Primera Liga de su país, donde se ubica en el sexto puesto.

La última vez en al que ambos equipos se midieron en el terreno de juego fue el pasado 10 de diciembre, cuando CSKA Sofía se impuso 3-1, como local, por la fecha 6 del Grupo A de la pasada edición de la UEFA Europa League. Con anterioridad, el 29 de octubre de 2020, habían igualado 0-0 por la jornada 2 de la misma edición del torneo.

AS Roma vs. CSKA Sofía: ¿cuándo y a qué hora juegan por la UEFA Conference League?

El partido AS Roma vs. CSKA Sofía se llevará a cabo HOY, jueves 16 de septiembre, por la fecha 1 del Grupo C de la UEFA Europa Conference League. El duelo se desarrollará en el Estadio Olímpico de Roma.

Horario por país

Argentina: 16:00

Bolivia: 15:00

Brasil: 16:00

Chile: 16:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Estados Unidos: 12:00 PT y 15:00 ET

México: 14:00

Paraguay: 15:00

Perú: 14:00

Uruguay: 16:00

Venezuela: 15:00

AS Roma vs. CSKA Sofía: ¿cómo ver el partido por la UEFA Conference League?

El compromiso se podrá observar desde Sudamérica mediante la nueva plataforma de streaming, Star+. En México, será transmitido por Fox Sports y Fanatiz, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Paramount+.