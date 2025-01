Brian Farioli le quitará todo el dinero a Alianza Lima y esta será su estrategia lista para ganar

Dentro de Alianza Lima se complican la vida de manera inmediata cuando toman una decisión de este calibre. Brian Farioli se cansó de ser tratado de la peor manera, al ser señalado ante la sociedad como un jugador lesionado, y por eso se quedó sin ser contratado en el equipo del pueblo. Por esa razón, el jugador se hartó de esperar, siendo buena gente. Ahora actuará como mandan los libros legales, siendo todo este caso, un motivo necesario para poder demandar al conjunto blanquiazul, por daños y perjuicios.

¿Qué hará Brian Farioli con Alianza Lima?

En una charla muy productiva con Radio Exitosa, el jugador ex Colón de Santa Fe y Central Córdoba en Argentina, contó toda su verdad. El propio Brian Farioli habló en primera persona, sobre lo que hará ahora mismo estará tomando cargos en el asunto: “Este caso cien por ciento que va a ir a la FIFA, no hay duda de eso. Firmé un contrato anteriormente, que firmaba José Bellina, antes de llegar al club y en ese documento no se habló nunca de alguna revisión médica, ni nada por el estilo. Mi abogado actuará”.

¿Qué es lo que está denunciando Brian Farioli?

Brian Farioli tuvo un mano a mano tenso con los periodistas del programa deportivo, y explicó que ahora mismo se siente expuesto por todo lo que está pasando: “Estoy totalmente, cien por ciento, de hecho las resonancias y los estudios hablan por sí solos. Tengo una alta médica firmada por Colón, sería muy descabellado que llegue a un club y esté lesionado o no esté para jugar, eso no existe, incluso después de haber pagado una cláusula (a Colón para su salida)”.

Lo real es que hay un sentimiento penoso en este momento por parte del volante creativo, quien soñaba con estar jugando ahora mismo con la camiseta del cuadro peruano. Pero por decisiones externas, tendrá que tomar medidas legales para poder proteger su carrera profesional de manera inmediata. Porque en Perú está quedando bastante mal: “Es una lástima que no pueda llegar a Alianza, tenía muchas ilusiones de jugar ahí, pero por cuestiones que no son mías, no puedo competir en ese equipo”.

¿Cuál es el concepto que se lleva sobre Alianza Lima?

Finalmente, agradeció a todo el mundo Alianza Lima que va por fuera del club. Porque fue tratado de la mejor manera. Por eso es el pesar gigante de Brian Farioli, quien pensaba competir en Liga 1 y Copa Libertadores con la camiseta del conjunto victoriano: “La gente se portó muy bien, me trató ‘bárbaro’ desde que llegué. No guardo rencor a nadie, me sentí cómodo los días que estuve allá, me quedé con la ilusión de vestir la camiseta de Alianza. No me gustó mucho cómo lo manejaron porque se pudo haber solucionado de otra forma”.