Guardiola confirma los peores rumores alrededor del Manchester City para este comienzo de 2025

Desde mediados de noviembre que los medios en Inglaterra buscan responder a una pregunta: ¿Fichará o no Manchester City en enero? Es el gran interrogante que marca estas primeras jornadas del mercado invernal en una Premier League donde los hombres de Pep Guardiola empiezan a retomar la senda del triunfo. El propio entrenador de los skyblues no niega que existen chances y de que manera, de que no lleguen caras nuevas al Etihad hasta nuevo aviso. Los motivos ya fueron difundidos semanas atrás.

“¿Reforzarnos? Por el momento no lo sé, no es fácil, no será fácil. Quizás nadie firme…El club tiene que ser inteligente y no fichar por fichar. Dada nuestra situación y los jugadores que se han lesionado muchas, muchas, muchas veces, por supuesto que el club debería fichar, pero no sé si eso será posible”, reflexiones de Guardiola tras la victoria por 4-1 ante West Ham donde entre Savinho y Erling Haaland destruyeron a la defensa de los Hammers. Nombres como Fabrizio Romano hablan de un seguimiento a Abdukodir Khusanov, otros de un escenario similar con Martín Zubimendi, pero poco más.

La duda es por qué, y es aquí donde las viejas filtraciones de el diario The Telegraph vuelven a la vida. Fueron uno de los pocos medios que a diferencia de la mayoría, hablaron de un escenario para mitad de temporada donde no era ni mucho menos amable pensar en fichajes para el equipo de Guardiola. Temas de Fair Play tras años de inversión, precios disparados en pleno inicio del 2025 y la trama judicial con la Premier League, causantes en la sombra para esperar. Puede no haber fichajes en enero y todo ello por cuestiones lejanas al terreno de juego.

“El problema es si él o cualquier otro jugador con el que el City se ponga en contacto entre ahora y el final de temporada querrá esperar a que se resuelva el caso de los 115 cargos”, eran las informaciones del Telegraph que ahora mismo Guardiola tampoco niega desde un sector más cercano a los obstáculos que esconde el mercado. No olvidemos que el veredicto por la trama de irregularidades en los despachos debería empezar a resolverse a partir de mediados de este mes.

Guardiola y Manchester City ganan dos partidos seguidos por primera vez desde octubre: GETTY

Pero Manchester City no solo tiene trabajo en llegadas, sino igualmente en cuanto a la puerta de salida. Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan (34 años) y Scott Carson (39) acaban contrato en 2025. Bernardo Silva (30), John Stones (30), Ederson (31), Kyle Walker (34), James McAtee (22) y Stefan Ortega (32) lo harán en este contexto de 6 de enero en el año 2026. Hay muchas tramas por resolver, así como el deseo de saber cuantas de estas hojas de vida podrán dejar dinero en las arcas para evitar más problemas con el Fair Play. No todo pasa solamente por los deseos de hinchas o el cuerpo técnico.

Lo que le viene a Manchester City este mes de enero

Los skyblues consiguieron dos victorias seguidas por primera vez desde el mes de octubre. Ahora se ponen los ojos en los compromisos de FA Cup ante Salford de local, ante Brentford, Ipswich y Chelsea por Premier e igualmente las duras batallas ante Brujas como PSG en la Champions League. Los de Guardiola necesitan los seis puntos en este sentido para meterse en la fase de playoff.

Guardiola pide ir partido a partido como Simeone

“Estoy muy feliz y dormiré mejor hasta el próximo partido…Pero este no es nuestro nivel. No se trata de que el perder sea un desastre y al ganar increíble. Jugamos mucho mejor contra el Everton que hoy y perdimos puntos…Si me preguntas si el equipo está jugando como los últimos años, te diría que en absoluto”, confesiones de Pep tras la victoria ante West Ham donde fue consultado si ya podemos confiar en ver la mejor versión de su equipo.

