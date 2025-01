El ex compañero de Messi en Barcelona que pide no comparar a Leo con Lamine Yamal: “Es algo fastidiado”

La vida de Lamine Yamal no puede entenderse sin la figura de Lionel Andrés Messi. Desde hace años que existe una expectativa máxima en Barcelona alrededor de la figura del zurdo que ahora mismo con Hansi Flick como con la selección española brilla por todo lo alto. Un ex compañero del actual líder del Inter Miami pide que las comparaciones terminen y que se deje al chico de 17 años volar sin un slogan que ya se ha llevado varios talentos por el aire.

David Villa es sinónimo de alegrías en Valencia, Atlético Madrid, Sporting Gijón, La Roja y por supuesto Barcelona. Fue pieza clave en la Champions League ganada en Wembley ante Manchester United en el 2011 y con un equipo que con Pep Guardiola al frente imponía condiciones en cada batalla. En una extensa charla con Diario AS, no duda de sus reflexiones sobre si Yamal es finalmente o no el nuevo Messi. Las comparaciones afirma, están lejos de ayudar a Lamine.

“¿Si le compararía con Messi? Jamás. Creo que comparar a cualquier jugador con Messi es fastidiado a día de hoy. Lamine Yamal ya es un crack mundial. Lleva dos años consiguiendo cosas importantes y, como culé, me ilusiona de nuevo. Y la afición claro que tiene derecho a ilusionarse con él, pero no creo que sea necesario compararlo con Messi porque él va a tener una carrera muy buena”, empezaba Villa alrededor de una comparación que se ha hecho presente en Barcelona desde hace meses y que genera tanto respeto como miedo en algunos sectores de la entidad.

Villa ve un talento generacional. Considera que a diferencia de los otros ‘Nuevos Messi’, Yamal ya tiene encima ítems propios que le permiten ser únicamente dependiente de sus piernas y no de una comparación presente en toda Cataluña: “Es un chaval increíble. Cómo juega, entiende el fútbol…Es verdad que no le conozco personalmente, pero sí he estado un par de veces con él y se le ve muy tranquilo, centrado. No se trata de la explosión de un futbolista que vaya a durar unos meses. Lleva ya tiempo en el que, entre comillas, podría haberse equivocado y todo lo contrario. Es muy bueno y cada vez que lo ves jugar, juega mejor. Además que sabe qué es ser campeón”.

Yamal sigue marcando una leyenda que con menos de 100 batallas oficiales ya tiene decenas de marcas prácticamente cerradas para la posteridad. Son hasta 33 los récords de un joven que ya sabe lo que es levantar una Eurocopa, que ya sabe lo que es reventar marcas que ni el propio Messi tocó en su día y que le encolumnan como el gran comandante de esta generación en Barcelona.

Los números de David Villa con Messi

Barcelona pagó en 2010 más de 40 millones de euros al Valencia por un goleador que dio la talla desde el primer minuto. 119 partidos, 48 goles y 8 títulos marcaron una aventura que solo terminó 36 meses más tarde terminó gracias a una complicada lesión de tibia y peroné. Junto a Messi, conformaron un tridente de ataque con Pedro que dominó Europa.

