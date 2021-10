La vuelta a la cancha de Paulo Dybala se ha venido postergando desde el regreso a la actividad del parón FIFA. Se esperaba que el atacante argentino estuviera disponible para la pasada fecha de la Serie A y no ha entrado en la convocatoria para el encuentro de este miércoles por la Champions League ante Zenit. El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri ha confirmado la fecha de regreso de La Joya.

Paulo Dybala salió lesionado del partido contra Sampdoria del pasado 26 de septiembre por la Serie A. El jugador salió entre lágrimas de la cancha dejando preocupaciones, pero la situación terminió siendo bastante más leve de lo esperado. El parte de Juventus reveló que el delantero sufrió un alargamiento en el músculo semitendinoso del muslo izquierdo.

La propia Juventus había adelantado que la vuelta de su capitán estaba prevista para el encuentro ante AS Roma del pasado domingo. No obstante, todo se retrasó. El jugador se perdió el partido con La Loba y no viaja a Rusia para el cruce de Champions. Allegri ha confirmado que volverá para el Derby d'Italia del próximo fin de semana.

"La recuperación de Paulo Dybala marcha bien, seguramente pueda estar contra Inter. A pesar de eso, no pensamos en el domingo, ya que no podemos distraernos. Mañana es un partido muy importante y debemos ganar" dijo el DT en la rueda de prensa previa al partido ante Zenit de este miércoles.

Incorporación clave

Juventus finalmente parece haber encontrado su ritmo y los resultados se están dando en el Calcio tras un inicio de temporada accidentado. Ahora podrían tener de vuelta a Paulo Dybala para el Derby d'Italia ante Inter, un duelo clave para que la Vecchia Signora recorte distancias con los líderes del campeonato.