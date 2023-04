Juventus no tiene paz: acalorada discusión entre Leandro Paredes y Massimiliano Allegri

La Juventus viene de altibajos y eso genera que el aire que se respira en el vestuario sea bastante espeso. La quita de 15 puntos en la Serie A y la eliminación en la fase de grupos de la UEFA Champions League provocaron que los objetivos planteados por el elenco de Massimiliano Allegri se frustraran demasiado temprano. Por eso, el ambiente se muestra más propenso a situaciones como las que se vivieron este lunes 10 de abril con Leandro Paredes.

El argentino desde hace un tiempo perdió terreno en las consideraciones del entrenador que, últimamente, se viene inclinando mayormente por otras opciones para el mediocampo como lo son Manuel Locatelli y el joven de 21 años Enzo Barrenechea (también argentino, de Villa María, Córdoba, formado en las divisiones inferiores de la Vecchia Signora).

Según cuenta medios italianos, durante la práctica debieron marcarle a Leandro ParedesF que baje la intensidad luego de una dura entrada al portero polaco Wojciech Szczęsny. Si bien no pasó a mayores, fue el anuncio de que el ex PSG no transitaba por el mejor de sus días, pues minutos más tarde se trenzó en una discusión con Massimiliano Allegri.

El detonante habría sido una indicación en el ensayo de fútbol que decantó en el reproche de Paredes por las pocas oportunidades que viene teniendo en el semestre. Pero, al parecer, el ida y vuelta no habría sido para nada en buenos términos, por lo que se presume que el vínculo del volante con la Juventus está próximo a vencer.

Los números de Leandro Paredes en lo que va del 2023 en la Juventus

Leandro Paredes, a préstamo en Juventus procedente del París Saint-Germain, apenas suma 12 presencias sobre 23 partidos, de los cuales fue titular solo en siete. Con estos registros, es casi un hecho que la Vecchia Signora no hará uso de la opción de compra, por lo que el argentino deberá retornar al PSG.