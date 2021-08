Ilaix Moriba ha pasado de ser una de las grandes apariciones y soluciones del Barcelona pensando a futuro, a convertirse en uno de los problemas que explican en buena parte la crisis que sufre La Masia en el último tiempo. El canterano de 18 años sigue sin renovar su contrato con el primer equipo, de donde ha sido apartado gracias a las medidas de un Joan Laporta que se mostró tajante en cuanto a la situación del futbolista.

“Intentaremos que este caso no se repita. Le queda un año y no quiere renovar. Es una situación que no aceptamos. Y debemos actuar. Es un gran jugador, y si no renueva ya sabe que tiene otras soluciones. No queremos jugadores, que hemos hecho en casa, que a falta de un año no quieran renovar”, aseguraba el presidente durante la presentación de Emerson Royal cómo nuevo refuerzo del Barcelona.

“La institución, por encima de todo”

Laporta quiso dejar en claro que desde la dirigencia se ha buscado llegar a un acuerdo por diferentes vías pero que de momento, todo sigue frenado: “Se le han dado oportunidades, pero por encima de todo está el club y no nos pueden hacer este tipo de pulso, y me gustaría que recapacitara. Me sabe mal que no reconozca lo que hemos hecho por él. No aceptaremos que se vaya libre. Quien quiera irse, es libre pero con unas condiciones. Lamentablemente, está así".

Recordemos que Moriba ha sido apartado de la pretemporada del primer equipo producto de su postura en la negociaciones con el club para renovar su contrato. El canterano pide un sueldo imposible ahora mismo para cualquier futbolista de su edad dentro de la institución y en Barcelona, no están dispuestos a ceder ante lo que consideran cómo chantajes que nacen desde su representante. ¿Se terminará yendo la última perla de La Masia a la Premier League?