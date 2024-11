Un gigante de Sudamérica confirma su interés en Neymar para que no vaya al Inter Miami de Messi

El futuro de Neymar sigue apuntando lejos de Oriente Medio. En medio de los primeros compases de su retorno tras lesión en Al-Hilal, continúan llegando informaciones como declaraciones alrededor de los próximos pasos en la carrera del astro brasileño. Un gigante de Sudamérica quiere evitar un reencuentro con Lionel Messi en Inter Miami. ¿Vuelta a casa en unos meses?

“Neymar llega al Santos en junio. Esa es la conversación que estamos teniendo. Todos jugaron con Neymar en el Santos, incluso Love y André marcaron goles. Va para Santos”, declaraba Osvaldo Nico como Vicepresidente del Consejo de Administración del Peixe en las últimas horas. Todo ello en el programa Pánico de Brasil para levantar una trama que llevaba meses en silencio. Sao Paulo sueña con el regreso del hijo pródigo.

No es la primera vez que Santos puja por Neymar a corto plazo. No olvidemos que meses atrás el propio Ney tuvo que desmentir las palabras del presidente del club, Marcelo Teixeira, alrededor de una inminente llegada del ex Barcelona. Vuelven a la carga desde Sao Paulo: “Fue una conversación rápida, pero siempre son las más rápidas las que tienen un buen efecto. No, no, es pronto para firmar un precontrato. Todavía tiene que recuperarse mejor. Para jugar aquí tiene que recuperarse bien. Seguirá con la experiencia allí y luego vendrá”.

Santos sueña y se ilusiona con repatriar a Neymar para 2025

Neymar recién vuelve de lesión en Al-Hilal. No olvidemos que la rotura de cruzado sufrida a finales del 2023 le dejó sin Copa América y en un contexto de roces con el Fondo PIF. El jugador de 32 años tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025 con un equipo que pagó en su día cerca de 90 millones de euros por sus servicios desde PSG. Santos sueña y espera que pueda consagrar el retorno de un ícono de la entidad.

No olvidemos que Santos ahora mismo se encuentra en la B de Brasil. El descenso consumado meses atrás fue uno de los grandes golpes a corto plazo para el gigante de América. A la espera de acontecimientos, los 136 goles, 69 asistencias, 225 partidos y hasta 6 títulos de Neymar siguen con vida. La Copa Libertadores del 2011 ganada ante Peñarol, el clímax de un primer ciclo donde Ney se convirtió en leyenda. Jornada atrás The Wall Street Journal desvelaba que el jugador ha comprado una propiedad en Miami. Trama abierta.

