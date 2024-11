Emelec cierra el 2024 como uno de los peores años para su vida institucional y una de las temporadas que los hinchas no quieren recordar por los siguientes años. No obstante, para 2025 el panorama no pinta bien, puesto que, el club no puede fichar y se vienen varias salidas considerables.

El club le armó contratos a varios jugadores hasta la temporada 2024, por lo cual, perderá a algunos elementos para la temporada 2025. Los jugadores que saldrían para el próximo año son: Jackson Rodríguez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Gustavo Cortez, Rodrigo Rivero, Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli, Joao Quiñónez, Jhon Sánchez y Gianluca Espinoza.

Varios jugadores no han dado la “talla” en el equipo azul e incluso ni han sido titulares. Sin embargo, hay otros que finalmente se terminarían marchando siendo titulares e incluso figuras como Juan Pablo Ruiz o Facundo Castelli, quienes estaban a préstamo.

Si Emelec quiere retener a estos jugadores tendría que acordar un nuevo préstamo o comprar su pase definitivamente en este 2024, no obstante, para esto necesitaría igual una aprobación de la FIFA , puesto que, la misma lo tiene castigado con la imposibilidad de inscribir “nuevos” jugadores.

Ante estas salidas la situación de Emelec para 2025 pasa a ser crítica, debido a que, si no logra salir de sus deudas y de la sanción de la FIFA, el club se verá obligado a jugar con gran parte de juveniles para esta temporada, donde se ve como uno de los candidatos a descender.

Los jugadores que siguen en Emelec para la temporada 2025

Para la temporada 2025, Emelec sí contaría con algunos jugadores a los que les tiene armado un contrato como Luis Fernando León y Pedro Ortiz, aunque ambos están lesionados. También seguirían jugadores como Marcelo Meli, Maicon Solis, Tommy Chamba, Washington Corozo, entre otros.

¿Qué torneos jugará Emelec en la temporada 2025?

En la temporada 2025, Emelec jugará solo la LigaPro y la Copa Ecuador. Es muy poco probable que el club azul en este 2024 logre un cupo a Copa Sudamericana, está noveno en la tabla de posiciones acumulada.

