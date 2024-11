Guardiola señala al culpable de su salida del Barcelona: “El menosprecio es constante”

Las declaraciones y noticias alrededor del futuro de Pep Guardiola se acumulan desde hace meses. El final de su contrato en Manchester City sigue marcando la misma fecha mientras el DT niega la posibilidad de volver a un Barcelona que vuela por estas fechas. El entrenador de los skyblues señala a los culpables de su marcha en el 2012 y de que como ha dicho en varias ocasiones, la puerta de regreso se encuentre cerrada con llave.

La televisión catalana TV3 entrevistó en las últimas horas a un Guardiola tajante. Pep habló del modelo del club, del presente de un equipo que con Hansi Flick comanda LaLiga y por supuesto, de su paso por una entidad que cambió para siempre con su arribo. El DT no niega que la causa de su adiós no fue solo el roce con Lionel Messi y sus compañeros, sino igualmente el desgaste que supone controlar el entorno de una entidad mundial.

“El peligro de la fatiga diaria que supone intentar gestionar el entorno del Barça es la clave. El menosprecio por lo que haces es constante y esto te acaba por pasar factura”, desvelaba Guardiola en TV3. No es la primera vez que repasa con lo que hay que vivir en el Camp Nou al mismo tiempo que se dirige el primer equipo. Hace meses por los medios se hablaba de una realidad que siempre ha impedido el retorno de Pep. El motivo del adiós y de no vivir otro ciclo pasa por comprender como los ‘enemigos’ del estratega están dentro de la entidad.

Pep Guardiola sigue descartando que algún día pueda volver a dirigir en Barcelona: IMAGO

No es una realidad que Guardiola haya negado. Barcelona es un club gigante para lo bueno, lo regular y lo negativo. Manejar todas las aristas e intereses que conviven con el día a día del club, vital para entender como Pep, salvo giro de 180 grados, no volverá: “Siempre ha sido así, y siempre será. A todos nos ha pasado. Aquí los disparos vienen de todas partes, y todos los días. Pero los que más duelen son los que surgen desde dentro. Hay muchas pequeñas guerras dentro del Barça cada día…En cuanto al resto, es mejor no entrar para cuidar de tu propia salud”.

ver también ¿Extraña a Julián Álvarez? La increíble falta de efectividad del Manchester City de Guardiola y Haaland

La pregunta del año es que hará Guardiola. La marcha de Txiki Begiristain como director de fútbol del City, sumado al arribo de Thomas Tuchel al banco de Inglaterra, genera un contexto de más dudas que certezas. Barcelona se encuentra descartado y puede que también el juicio al equipo de Manchester incline la balanza en cualquier dirección. Pep, tajante sobre las claves para entender como en el 2012, el que para muchos fue el mejor equipo de la historia llegó a su fin.

Publicidad

Publicidad