Tras fichar por Real Madrid, Mbappé quería vengarse del PSG comprando a uno de sus grandes rivales

Siguen las filtraciones alrededor de como se rompió todo entre Kylian Mbappé y PSG. El actual delantero de Real Madrid vivió unos últimos meses por Francia cargados de tensión, traiciones de todo tipo y donde quedó un ambiente ingobernable. Desvelan que el jugador quería comprar a uno de los principales rivales de Nasser Al-Khelaifi en la Ligue One. El capítulo con su hermano Ethan, clave en el juicio que ambas partes tuvieron.

Mbappé es el nuevo máximo accionista del Caen. Un equipo de segunda división y donde Kylian dio sus primeros pasos a nivel de inferiores. Hablamos de una operación para aumentar el poder y presencia de todo el entorno que rodea al jugador del Real Madrid. No era el primer objetivo del futbolista en cuanto a adquisiciones se refiere tal y como confirman desde Diario AS.

Y es que Mbappé intentó comprar al Mónaco. Si, al equipo que le vio debutar en primera división y que ahora mismo es escolta del PSG en la Ligue One. Confirman que hubo charlas para que Kylian, emparejado con el fondo de inversión Coalition Capital, se hiciese con el mayor número de acciones del equipo del Principado. El precio, las formas de compra y lo que suponía una inversión histórica, detuvo todo lo que componía el plan de su entorno.

Mbappé quiso entrar en la directiva de un Mónaco con el que brilló hasta el 2017: IMAGO

No es gratuito que Mbappé lo haya buscado y hay dos motivos de peso detrás. El primero pasa por un Mónaco que desde hace meses y como confirman desde AS, busca inversiones extranjeras para competir en economía con PSG. Arabia Saudita sigue rondando un equipo que Kylian quiso adquirir antes del Caen y que espera novedades desde Oriente Medio. Casualmente o no, dicho interés en el equipo del Principado por parte del jugador de Real Madrid coincidió con un punto clave de su ruptura en PSG.

L’Equipe confirma que no solo Kylian Mbappé pagó las consecuencias de irse a Real Madrid. Afirman en el portal que Nasser Al-Khelaifi y su directiva dieron órdenes a Luis Enrique de no volver a alinear al hermano del jugador, Ethan Mbappé, en lo que quedaba de temporada. Las lágrimas del menor de la familia al enterarse desataron una tensión en pleno vestuario entre el 7 y la directiva del PSG. Sería ahí donde Kylian habría dejado en claro al club que ya no perdonaría los 55 millones de euros que se le debían desde hace meses. Luego llegó el juicio y el resto es historia…De momento.

