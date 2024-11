El mejor futbolista de la historia según Dani Alves: "No hay comparación"

El ex lateral brasileño elige al mejor jugador de todos los tiempos. Dani Alves hablaba de un futbolista con el que no hay comparaciones.

Es la pregunta del siglo y nunca terminarán de aparecer testimonios para contestarla. En tiempos donde el fútbol se alista para el parón de navidades mientras un nuevo calendario toma fuerza, repasamos diversas voces que han comentado desde el césped quien es el mejor de todos los tiempos. Dani Alves no duda.

Ocurrió en el año 2022 cuando el ahora ex jugador y en libertad provisional tras duras acusaciones por delitos de agresión sexual dio su parecer alrededor del tema. Lo hizo en una entrevista con Casa Velarde y donde analizó perfiles de todo tipo para dar su análisis. Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé o Cristiano Ronaldo, dentro de sus reflexiones.

“Messi es un extraterrestre…Es el mejor del mundo. Para gustos los colores, pero creo que es el jugador más influyente que haya estado dentro de la cancha en los últimos 20 años. No solo hace goles, y eso que en su mejor temporada marca 80 goles y te da 45 asistencias…La interferencia en el juego es brutal. Para mi no hay color o comparación si miramos las dos últimas décadas, no hay comparación”, empezaba el ex lateral brasileño sobre un Lionel con que el compartió cancha desde 2008 hasta su salida del Barcelona en 2016.

Alves no deja de ser un futbolista nacido en Brasil. Un ítem no menor a la hora de elegir al mejor del mundo o la historia. Lejos del fanatismo por el pasado o por su ex compañero, pide respetar las jerarquías y legados de cada estrella de este juego: “Hay quienes comparan épocas y a mí no me gusta. A Leo lo comparan con lo que hizo Maradona o Pelé, pero son épocas distintas, cada una tiene su más grande. Las próximas décadas tendrán sus más grandes. No hay que comparar porque son futboles diferentes, era una dificultad diferente y no se puede comparar. Para mi como brasileño, Pelé es el mejor de la historia porque intervino mucho dentro y sobre todo fuera del fútbol. Para mi él es un gigante, llegó a parar guerras”.

“Luego, Messi es el mejor de los últimos 20 años. Debo decir que me encanta Cristiano Ronaldo, ya no estoy en Barcelona y puedo hablar. Ejemplifica para quienes no tenemos tanta calidad que con trabajo se puede competir. Se lo dije a él porque lo siento. Es un tipo que consiguió todo a base de trabajo y echarle huevos, me identifico con eso. Yo como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo, por que Messi está en otro mundo…Cristiano tiene talento, pero su trabajo le hace competir con cualquiera”,dejaba también caer a la hora de hablar de un rival directo en la mejor etapa de los Barcelona vs. Real Madrid.

Dani Alves, el segundo más ganador de la historia

Hasta hace no mucho hablábamos del ex futbolista más laureado de este juego. Messi y su Supporters Shield quitaron al brasileño del trono del fútbol. Entre sus 43 conquistas a nivel colectivo aparecen torneos como: tres UEFA Champions League, dos Europa League, 9 ediciones de la primera división de Italia-Francia-España y hasta tres trofeos con la mayor de Brasil. Solo el Mundial de fútbol de mayores se le resistió a lo largo de una carrera que culminó en el 2023.

Alves cree que habrá nuevos Messi vs. CR7

El brasileño fue activo de la mejor rivalidad de la historia para muchos. No dudaba en el 2022 que algo así no solo es repetible, sino incluso cíclico: “Creo que volveremos a ver algo igual a Messi-CR7. El futbol está hecho para eso. Yo soy el más ganador de la historia y luego llegará otro. Al final es eso lo que ocurre. Eso sí, siempre digo que nadie podrá ser como yo, mi historia es mía. Cuánto más gana Messi más queda en evidencia lo que he hecho. No tengo dudas que el fútbol volverá a vivir algo así”.

