“Si tenemos que tomar decisiones, las vamos a tomar”, declaraba Joan Laporta horas antes de que el equipo volviese a resbalar en una liga donde apenas en septiembre ya hay pesimismo en Barcelona. El último revés de los Culés tiene a Ronald Koeman en la cuerda floja y ahora mismo, se dan reuniones y llamadas para definir si el neerlandés llega al domingo.

El 0-0 ante Cádiz mejoró un poco la imagen mostrada ante Granada, aunque de nuevo los puntos se escaparon y la punta se encentra cada vez más lejos. Barcelona no encuentra paz y tras los dardos de Sergi Roberto, todo arde puertas adentro. Desde MARCA aseguran que ahora mismo la junta directiva analiza si cortar con todo antes del domingo.

¿Quién será el DT vs. Levante?

El medio afirma que Koeman se encuentra con fuerzas para seguir pese a sus continuos choques con Laporta, la desconfianza de la directiva y el nivel de un equipo que poco o nada tiene que ver con el que estuvo cerca de gana la última edición de LaLiga. Si bien no podrá asistir al Camp Nou en 48 horas por la expulsión de ayer, en España no pueden asegurar ahora mismo que sea quien elija el próximo once del Barcelona.

Dicho esto, la falta de consenso en la directiva para elegir un reemplazante que pueda asumir en minutos le da enteros al DT para llegar como mínimo al domingo. Sport concuerda en que Koeman está ahora mismo más afuera que dentro, pero nadie en las oficinas del Camp Nou quiere buscar un nuevo entrenador para un partido que tendrá lugar en apenas dos días.

Las dudas crecen, pues desde el equipo de Laporta cuentan con curriculums de sobra para el banquillo. Roberto Martínez, Xavi y Cocu son las primeras opciones, pero saben que ninguno aceptará llegar antes del día lunes. Si nada se tuerce, parece que Koeman ‘dirigirá’ el domingo contra Levante. ¿Y después?