Su irrupción en el equipo de Ronald Koeman fue tan notoria como su ‘rebeldía’ ante la directiva. El futuro de Ilaix Moriba sigue dando pasos contundentes hacía una temporada en la grada si es que el joven volante apuesta por seguir en esa postura de no renovar salvo que se le trate como un pilar dentro del plantel. Sport asegura que Barcelona ha perdido la paciencia y ha puesto un precio a su salida.

“Intentaremos que este caso no se repita. Le queda un año y no quiere renovar. Es una situación que no aceptamos. Y debemos actuar. Es un gran jugador, y si no renueva ya sabe que tiene otras soluciones. No queremos jugadores, que hemos hecho en casa, que a falta de un año no quieran renovar”, aseguraba Joan Laporta con puño de hierro antes de confirmar que Moriba no tendría ficha del primer equipo en caso de no renovar.

Primera oferta desechada

Sport se hizo eco de la información publicada por el Diario ARA de Barcelona sobre lo que habría sido el primer ofrecimiento formal para sacar a Ilaix Moriba del Camp Nou. A sus 18 años el canterano es una de las últimas grandes apariciones de La Masia y su agente le ofrece por toda Europa mientras la directiva no contempla darle lo que pide. Un club de la Bundesliga ofertó 5 millones que no fueron ni siquiera analizados en la ciudad condal.

Eso sí, el medio asegura que 15 kilos podrían poner fin a lo que viene siendo una novela común en Barcelona durante los últimos años. Jugadores como Fábregas, Gerard Piqué o Adama Traoré abandonaron el Camp Nou en su juventus tras no llegar a un acuerdo con el club mientras se les prometía de todo en la Premier League, competición más que interesada en hacerse con los servicios de Ilaix Moriba. Si no renueva antes del 1 de enero, se marchará libre.