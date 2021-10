Barcelona vs. Real Madrid, ¿Quién será el árbitro para el Clásico?

Barcelona y Real Madrid empiezan a tener la cabeza puesta en un Clásico que marcará el futuro de ambos en LaLiga. Con el historial más parejo que nunca y en lo que será el primer encuentro de la era post Messi, los grandes del fútbol español ultiman detalles mientras todos en la península se preguntan quien será el árbitro del próximo domingo en el Camp Nou.

No será un Clásico más para quien sea el encargado de impartir justica en Barcelona. Tras un año y medio donde la pandemia nos dejó sin la presencia de los aficionados en los últimos choques entre estos gigantes, el público reventará el Camp Nou y por supuesto, la experiencia pesa a la hora de buscar al juez ideal.

Si bien la Real Federación de Fútbol del Español suele anunciar la delegación de los árbitros con hasta dos jornadas de antelación, los cambios y aplazamientos de LaLiga por las Eliminatorias sudamericanas, más el regreso de la UEFA Champions League, han derivado al ente a no comunicar todavía quien será el encargado de impartir justicia en un nuevo Barcelona vs. Real Madrid. Opciones hay muchas, pero no lo son tantas las hojas de vida que permitan hacerse cargo de semejante encuentro.

Antonio Matheu Lahoz, Jesús Gil Manzano, Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández son los que más y mejor historial tienen en este tipo de partidos. Se espera que a lo largo de la jornada la Real Federación de Fútbol del Español anuncie a quien será el encargado de pitar ante 98.000 fans en Barcelona.

