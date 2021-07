El rey de la Bundesliga quiere cerrar lo más pronto posible una crisis interna que ha puesto al sol las malas relaciones entre las distintas áreas del club. Luego de haber dividido la escala de salarios dentro del plantel profesional, la dirigencia del Bayern manda por primera vez desde que Oliver Kahn asumiese cómo presidente del consejo ejecutivo, un mensaje cargado de optimismo y reconciliación pensando a futuro.

La ‘guerra’ entre jugadores y directivos del Bayern viene marcando una clara división en el club desde que Hans Flick se marchase. Con el fin de evitar a toda costa un punto de no retorno en las negociaciones por renovar a Leon Goretzka y Kingsley Coman, el mítico número 1 de la selección alemana se pronunció sobre el tema en su primer acto oficial dentro de la institución.

ver también Haaland y una impresionante reflexión sobre el mercado

"Estamos en conversaciones muy positivas con los dos jugadores y soy muy, muy optimista. Tenemos un paquete maravilloso que ofrecer a los jugadores. Con nosotros tienen siempre la posibilidad de ganar títulos y de marcar una era. Eso es importante", declaraba Kahn sobre el acercamiento que en los últimos días ha reforzado las relaciones del club con sus jugadores.

El caso Alaba, el punto de inflexión

La salida del austriaco a coste cero con destino a Real Madrid fue visto cómo una derrota de la pasada dirigencia, aunque Kahn defendió lo hecho por el club: “Jugadores de élite quieren una remuneración adecuada. No somos ingenuos. Pero en el caso de Alaba se llegó a un punto en que no estábamos dispuestos a ceder más. No se puede hablar de que se busca el éxito deportivo con base en la solidez financiera y al mismo tiempo entrar en un nivel salarial que no es adecuado al FC Bayern".

Se espera que haya más novedades en la disputa Bayern vs. jugadores que ahora mismo tiene en vilo a toda la Europa. La inclusión de jugosas primas en los contratos puede ser la clave para que en Múnich no pierdan a estrellas de la talla de Goretzka, Kingsley o Lewandowski, quienes tras haber ganando todo en la Bundesliga solicitan mejores salariales que se acerquen un poco más a lo que se paga en otros grandes de la principales ligas.