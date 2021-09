Un tema que se lleva todas las miradas en el balompié español es el presente de Barcelona, club que bajo el mando de Ronald Koeman no pasa por su mejor momento, el fútbol no está de su lado y los resultados sí que menos; por eso Carlo Ancelotti dio su opinión al respecto.

Mientras los Merengues pasan por un momento francamente formidable, el que lideran el fútbol español con 16 puntos y son invictos; los Blaugranas, apenas tienen 9 puntos y se ubican en la casilla siete de la tabla de posiciones del fútbol ibérico. Sin embargo, Las cosas están complicadas para los catalanes.

Todo parece indicar que la suerte de Koeman, al frente de la institución, está echada. Los a mí nos muestran el neerlandés en los próximos días no continuará en el banquillo técnico del equipo que aún sigue pasando la resaca y el dolor de no tener a su último gran ídolo, el astro argentino Lionel Messi.

Ante todos esos antecedentes que hay en Barcelona, el director técnico del archirrival del club, Real Madrid, entregó su punto de vista sobre lo que pasa en el cuadro que en su reciente partido igualó sin goles con Cádiz: "miro los partidos porque me gusta el fútbol, no estoy contento de ver a un equipo pasarlo mal".

Claro está el entrenador italiano fue políticamente correcto en sus afirmaciones al decir que: “estudio, hago una evaluación y me focalizo en mi equipo, me gustan los partidos. No estoy contento de que a un equipo no le salgan bien las cosas. Ni al Barcelona ni a cualquier otro”.

Real Madrid se prepara para enfrentar por la fecha 7 de la Liga de España a Villarreal, en su recinto, el estadio Santiago Bernabéu. Por su parte, Barcelona recibirá en el Camp Nou a Levante, todo en busca levantar su nivel y volver a sumar de a tres puntos.