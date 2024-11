Un argentino será DT de Real Madrid si Ancelotti no termina la temporada

Por Europa no dudan: en caso de que Ancelotti no termine la temporada será un argentino quien tome su lugar en Real Madrid. Verano del 2025 es otra película.

El futuro del banco de suplentes del Real Madrid seguirá amarrado a corto plazo a Carlo Ancelotti. Es la decisión tomada por una junta directiva que confía en que el italiano pueda recomponer una situación impensada cuando meses atrás se terminó de conformar un equipo de élite. Aseguran que en caso de que haya un divorcio antes de que termine el curso, un argentino tomará la riendas de la Casa Blanca.

Mario Cortegana y The Athletic, portal deportivo a manos del New York Times, no dudan alrededor de la figura de Santiago Solari como el principal candidato a terminar la temporada en Real Madrid si es que se da un inesperado cambio de entrenador. Xabi Alonso y su futuro como estratega del conjunto blanco no podrán hacerse oficiales hasta que termine una presente campaña donde recién en junio del 2025 el ex Real Sociedad culminará su etapa en Leverkusen según relatan medios como Eurosport.

¿Por qué Solari? Se preguntará más de uno. No olvidemos que el argentino ya tuvo un paso como entrenador interino en Real Madrid allá por la temporada 2018-2019. Todo ello en la primera campaña sin Cristiano Ronaldo en más de una década y con un equipo que sufrió una crisis de resultados impropia para su registros a corto plazo. De ahí se empezó a consolidarse el nivel de Vinícius y de futbolistas como Fede Valverde que también tuvieron sus primeros pasos en un equipo que cambiaba de era.

“Estuve preguntando hace un par de semanas y me dijeron que Solari estaría por delante de Raúl, porque este último no tiene apenas defensores dentro de la casa más allá de Ancelotti. El argentino, en ese sentido, estaba visto como una figura emergente más fuerte que Raúl”, asegura el periodista de The Athletic en su canal de YouTube. No duda que en caso de que haya que dar un giro de 180 grados a la campaña, Santiago es el gran candidato.

No olvidemos que solo unos meses atrás Solari y volvió a trabajar en Real Madrid. Director de Valdebebas fue el cargo otorgado al argentino por parte de la junta directiva de Florentino Pérez. Un movimiento para continuar la expansión de todas las divisiones menores del conjunto blanco e igualmente para recuperar a un hombre definido puertas adentro del gigante español como un ‘hombre de club’. Según ha podido saber Bolavip en varias oportunidades, el ex futbolista de clubes como San Lorenzo o River Plate en Argentina se encuentra muy bien valorado en los pasillos del Bernabéu.

¿Por qué Solari y no Raúl en Real Madrid?

Raúl González Blanco no sería el primer elegido por la directiva del Real Madrid para tomar las riendas del primer equipo en este escenario. El ex goleador del conjunto blanco supone el máximo responsable de un Castilla (filial) que lucha ahora mismo en la tercera categoría del fútbol español ante la posibilidad de descender. Este también será reubicado cuando termine la presente temporada y se le quiere meramente enfocado en los trabajos con juveniles.

Los números de Solari en su primera etapa por Real Madrid

A sus 48 años el rosarino ha entrenado en Real Madrid Castilla, América de México y el Real Madrid en sí. Ocurrió durante 32 partidos donde el argentino firmó 22 victorias, 8 derrotas y un par de empates. 71 goles a favor, 37 en contra y ningún título, los registros del argentino de cara a culminar su paso por el Bernabéu en primavera del 2019 tras la eliminación ante Ajax en la Champions League.

