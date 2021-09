Este martes se concretó uno de las mayores sorpresas en la historia de la Champions League. En el Santiago Bernabéu, casa del máximo campeón de la competencia, Sheriff Tiraspol, que está debutando en el torneo, derrotó por 2-1 a Real Madrid en un partido que será recordado por mucho tiempo.

El conjunto que representa a Moldavia, pero que se ubica en la autoproclamada República de Transnistria, está dando que hablar al haber sumado seis puntos en sus primeras dos presentaciones, con la sopresa ante el Merengue incluída. El modesto plantel cuenta con gran presencia latinoamericana.

Entre ellos está Danilo Arboleda, un sólido defensor central colombiano que llegó a Sheriff a inicios de este año en lo que es su primera experiencia como futbolista fuera de su país. Antes del encuentro, el zaguero, que pertenece a Tigres de México, aunque aún no jugó allí, avisó de lo que era capaz y cumplió este martes en el campo de juego.

Arboleda comentó en Marca que respeta a Karim Benzema, pero que sabía cómo hacer para marcarlo: "No va a ser nada fácil. Al contrario, es muy complicado. Menos mal no llego con amarilla al Bernabéu, pero si hay que ir fuerte, pues se va fuerte; no lo voy a dudar. Hay que ir con todo para que la jugada le favorezca a uno y no se le den ventajas a uno de los mejores delanteros del mundo".

Danilo Arboleda en su persentación en Sheriff. (FC Sheriff)

Aunque el francés marcó el único tanto de Real Madrid, de penal, fue anulado de gran manera por el colombiano. Además, el ex América de Cali explicó que veía muchos partidos de Rio Ferdinand y Carles Puyol y que se identifica como culé: "Sí, soy hincha de Barcelona. Siempre tuvo jugadores de categoría y en esto hay que aprender todos los días para seguir creciendo".

Su presente en la Champions League y como sólido zaguero de Sheriff lo dejan soñar con un llamado a la Selección Colombia: "Claro, pero acá voy paso a paso. Primero la Champions y ojalá más adelante haya una convocatoria para darle una alegría a mi familia".