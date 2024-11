El argentino que avisa a Real Madrid, la rompe en LaLiga y que no descarta jugar para España: “Yo con tal de jugar…”

Se viene un Leganés vs. Real Madrid marcado con acento argentino. Una de las revelaciones de LaLiga avisa a Kylian Mbappé y compañía mientras no descarta acudir a la Selección de España.

Juan Cruz Díaz Espósito es uno de los futbolistas de moda en esta edición de LaLiga española 2024/2025. El delantero de 24 años se prepara con Leganés para medirse con un Real Madrid en horas bajas y donde Kylian Mbappé quiere levantar el ruedo. Nacido en Quilmes allá por abril del 2000, no descarta jugar para la Selección de España si es que en un futuro aparece la posibilidad. Meses atrás se descantaba por la Scaloneta.

1.77 metros tiene este punta que tras una carrera por Málaga (donde emigró hace un par e décadas) y Sevilla para Real Betis, lleva un año y medio por Leganés rindiendo en ascenso. La temporada pasada se consiguió volver a primera con un equipo de las afueras de Madrid y que se prepara para uno de los partidos del año este domingo. Sus 5 goles en 13 partidos de lo que vamos de LaLiga, la mayor amenaza para un conjunto que con Carlo Ancelotti quiere recortar distancias con Barcelona.

“Lo afrontamos como un partido cualquiera. Siempre vamos a ganar. Se lo vamos a poner complicado al Real Madrid…Da igual, cuando juegues contra el Real Madrid, nunca es un buen momento…Pero si son todos futbolistas de talla mundial. Da igual a quién quieras quitar. Todos serían titulares en cualquier equipo del mundo…Para ganarles hay que hacer muchas cosas bien… y cometer pocos errores…Yo con tal de jugar hago lo que sea”, comentaba sobre el choque el nacido en Argentina. Todo esto en una firma de autógrafos donde incluso hubo tiempo para hablar de una posible carrera por el fútbol de selecciones.

Recordemos que hace poco más de un año el jugador fue consultado por su deseo de cara al futuro en este sentido en una entrevista en EFE. Cruz habló en dicha fecha como un honor el poder optar a la Albiceleste. Cuenta con las dos nacionalidades, pero ahora mira más al campeón de la Eurocopa que al vigente ganador de Qatar 2022: “¿Ir a la selección de España o Argentina? Tendría que verme con esa opción de ir con España. Pero nunca he dicho que no a España. No sé qué decidiría en ese caso”.

Juan Cruz nunca ha negado el orgullo de sus raíces argentinas: IMAGO

Publicidad

Publicidad

Cruz es una de las revelaciones de la campaña. Sus 5 goles en 13 partidos ya superan los 4 con los que cerrase su temporada en el curso del ascenso del Leganés. Jugadores como Mbappé apenas le superan por uno en este sentido y a partir de la entrada de la noche de este domingo, todo Real Madrid será su rival en un Estadio de Butarque donde los Pepineros marchan de momento 14 en LaLiga.

ver también Messi no para: el récord mundial que igualó con la Selección Argentina tras asistir a Lautaro Martínez ante Perú

El historial Leganés vs. Real Madrid

14 encuentros oficiales han disputado ambos conjuntos desde que todo empezase allá por la temporada 2003/2004. 10 victorias para Real Madrid, 2 empates y 2 triunfos para el humilde equipo de la capital, la trama que llegará a su escalón 15 este domingo. 35 goles han marcado hasta la fecha loe merengues frente a los 15 de un Leganés que sueña con un batacazo en LaLiga.

Jugadores que rechazaron a España por Argentina en el último tiempo

Cruz rompería una tendencia que ha venido creciendo en el último tiempo. Jugadores seleccionables tanto para España como Argentina y de la talla de Nico Paz o Alejandro Garnacho muestran la lucha en la sombra de dos federaciones que todavía deben medirse por la Finalísima.

Publicidad

Publicidad