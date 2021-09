La Champions League regaló a los fanáticos un partidazo entre AC Milan y Atlético de Madrid este martes por la fase de grupos. El equipo rossonero le planteó un gran partido a los colchoneros en San Siro y Rafael Leao estuvo realmente cerca de anotar un golazo digno del premio Puskás de la temporada.

AC Milan se hizo rápidamente con el control del partido en San Siro, siendo el plantel que controló los ritmos del encuentro en la primera mitad. A los de Diego Simeone les costó meterse en el partido y Jan Oblak se hizo protagonista en los primeros minutos al sacarle un mano a mano a Ante Rebic.

El Diavolo se puso arriba en el marcador a los 20 minutos del encuentro. Brahim Díaz mostró su genialidad en el juego individual en una jugada dentro del área luego de un tiro de esquina. Ante la marca de un par de rivales, el español dio el pase al medio a Rafael Leao, quien definió al arco para poner a ganar a los locales.

Genialidad de Leao

El juego de Milan se vio condicionado por la expulsión de Franck Kessie antes de la primera media hora de partido (segunda tarjeta amarilla). Stefano Pioli sacó a Rebic por Sandro Tonali y mandó a Leao al frente de ataque. El portugués estuvo ante la chance de hacer uno de los mejores goles del campeonato.

Estando totalmente solo ante la defensiva visitante, Rafael Leao recibió un balón largo, controlando de espaldas al arco ante los zagueros colchoneros. El luso sorprendió a todos con un tiro de chilena de alta potencia que se estrelló en el travesaño. La jugada fue anulada por presunto fuera de juego, aunque la repetición no dejaba claro si había posición irregular. Al no haber entrado al arco, no hubo descarte por parte del VAR.