Resta un parón de selecciones en el viejo continente para definir las naciones que mandará UEFA a Qatar 2022. Las Eliminatorias están cerca de definirse de cara a una Copa del Mundo donde Europa defenderá cuatro coronas consecutivas en la cita más grande de este deporte. Así se terminará todo.

50 partidos en dos fechas en lo que resta de las Eliminatorias UEFA más apretadas del último tiempo. Con algunas selecciones ya clasificadas a Qatar 2022 como Dinamarca o Alemania, campeones del mundo y potencias emergentes deben todavía luchar por un pasaje al primer Mundial disputado en noviembre.

Lo que queda de Eliminatorias UEFA

Entre el próximo 11 y 16 de noviembre los 10 grupos cerrarán su camino tras dos años de máxima competencia. Serbia y Portugal disputarán los primeros puestos de la zona A, Suecia y España harán lo propio en la B al igual que Italia y Suiza en la C. Francia y Ucrania por su parte vivirán una lucha por el primer lugar de la zona D y a Bélgica le basta un punto para meterse como cabeza de serie en Qatar 2022.

Del otro lado del cuadro nos encontramos lo mismo. Croacia y Rusia más Polonia e Inglaterra lucharán por la cabeza de sus grupos mientras otras zonas ya solo deberán definir a quienes irán al repechaje. Algo que ocurre con Republica Checa y Gales en la zona liderada por Bélgica, con Israel y Escocia en la que Dinamarca ya está en Qatar y por último se viene un apasionante triple choque entre Rumanía, Armenia y Macedonia para ser el escolta de Alemania en la agrupación J.

De los encuentros más importantes de la fecha 9 y 10 destacan: Armenia vs Macedonia, Grecia vs. España, Irlanda vs. Portugal, Italia vs, Suiza (11/11), Croacia vs Rusia, España vs. Suecia, Portugal vs. Serbia y Países Bajos vs. Noruega del próximo 14 de noviembre. Las Eliminatorias UEFA, más calientes que nunca.