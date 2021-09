Fue presentado como una estrella y ahora tendrá que empezar a justificar el cariño recibido. Falcao ya vive, respira y siente los colores de un Rayo Vallecano donde esperan por sus goles para el primer reto de los madrileños. El Tigre tendrá un duro debut en un uno de los partidos marcados en el calendario por su nueva hinchada.

Casi 2000 personas se acercaron al estadio del humilde equipo del sur de la capital española para ser testigos de los primeros pasos del colombiano en su regreso a LaLiga. Bolavip estuvo presente cuando el delantero aseguró que se encuentra en optimistas condiciones para hacer parte de la convocatoria de Andoni Iraola para mañana. El derbi del sur de Madrid, su primer reto.

Sobre las 14:00 hora española, Rayo Vallecano recibirá al Getafe como local en una nueva edición del clásico joven de la capital. El equipo del Tigre se enfrenta a su primer partido ‘grande’ de la temporada y con todo vendido, los hinchas esperan que Iraola le de al menos unos minutos al goleador de la selección Colombia.

Nunca debutó en un derbi

"Me encuentro bien. He tenido la oportunidad en este último tiempo de enfocarme más en lo físico. Aproveché en los últimos meses para trabajar en ese aspecto. Quizá no tuve la continuidad porque se sabía que iba a salir del Galatasaray. Lo que necesito es continuidad, sumar minutos y con eso seguro que voy a andar bien", declaraba a MARCA sobre si estaba listo para vestirse de corto en unas horas.

Si bien llega con 4 derrotas en mismo número de partidos en este inicio de LaLiga, Getafe se ha convertido en el último tiempo en uno de los principales dolores de cabeza del Rayo, llegando a recortar el historial entre ambos a tan solo una diferencia dos partidos a favor del local. Será la ocasión número 29 que midan fuerzas y de la mano del Tigre, que nunca debutó en un derbi, esperan aumentar la brecha.