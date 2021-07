El futuro de Arturo Vidal sigue siendo una incógnita. El chileno ha vuelto ser parte de las principales noticias del fútbol italiano, donde la situación económica del Inter de Milan podría llevarle a una rescisión de contrato. El club no quiere abandonar al futbolista en un contexto poco amable para los agentes libres, pero la situación del mercado complica su pase a otra institución.

La Gazzetta dello Sport y Calciomercato aseguran que Inter no tiene en sus planes al chileno para lo que viene. Simone Inzaghi cuenta con Calhanoglu cómo gran fichaje y todavía espera por el futuro de Eriksen. Con Nández en la órbita del campeón de la Serie A, Vidal tiene todas las papeletas para abandonar Lombardía a corto plazo.

Pero no terminan ahí los inconvenientes para el chileno. Los medios marcan igualmente que ni siquiera será considerado para pelear desde atrás por un puesto en el once. Matías Vecino es el elegido para hacer de recambio en un plantel que afrontará hasta 4 competencias en la próxima temporada. Con un salario de casi 8 millones de euros, no encuentran sentido en Milan a que sea suplente.

La difícil situación del mercado

Con 34 años encima y todos los clubes juntando monedas para evitar los números rojos en sus cuentas, Arturo Vidal sabe que no lo tendrá fácil a la hora de encontrar equipo en Europa. Las ligas no recibirán el dinero de los patrocinadores y taquillas hasta dentro de un mes o más, por lo que apostar por un jugador con semejante sueldo en estas condiciones se hace inviable.

Calciomercato continúa apostando por una posible venta al fútbol sudamericano, donde por supuesto Brasil pica en punta desde lo económico. Dicho esto, si no hay positivos acercamientos y ofertas en las próximas semanas, no se puede descartar una recisión de contrato que termine con la aventura de Arturo Vidal en el Calcio.