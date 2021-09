Una de las historias más relevantes del último mercado de pases fue la negociación entre Real Madrid y PSG por el pase de Kylian Mbappé. El equipo de la capital francesa rechazó todas las ofertas que llegaron desde España, pero la posibilidad de su llegada al Merengue continúa vigente.

Leonardo, quien se desempeña como el director deportivo de PSG, explicó que no les gustó la forma con la cual la dirigencia liderada por Florentino Pérez intentó fichar a Mbappé. "No estuvimos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana del mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó", comentó el brasileño a Canal+, replicado por Marca.

Luego detalló que los montos ofrecidos no fueron suficientes: "Teníamos clara nuestra postura con la oferta. No fue suficiente, fue menos de lo que pagamos. La última oferta de la que hablaron nunca llegó". El libro de pases cerró y el francés se quedó en PSG para disputar su última temporada con contrato en el club.

De todas formas, a Real Madrid se le abrió una ventana tentadora en la que puede fichar a Mbappé con el pase en su poder y ahorrarse los casi 200 millones de euros que le hubiese salido el traspaso. Leonardo no ve su llegada a La Liga como una posibilidad: "No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada. Nadie está pensando en el futuro del París Saint-Germain sin Kylian".

El dirigente defendió la idea de mantener al francés en el equipo y resaltó que el proyecto de PSG es mantener en el tiempo a la MNM: "Messi, Neymar y Mbappé no son algo para mirar sólo un año. Creo que son muy complementarios, cada uno es el número uno en sus características. No veo celos entre ellos".