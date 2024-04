El Olympique de Lyon llegó a la Semifinal de la Copa de Francia como el claro candidato para quedarse con el boleto para el encuentro definitorio del certamen, dado que su rival era el Valenciennes, el equipo que ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de la Ligue 2. No obstante, si no fuera por las colaboraciones de la jueza Stéphanie Frappart, la clasificación, como mínimo, se le hubiese complicado.

Primero, a los 37 minutos, sancionó una infracción imperceptible incluso en la repetición, en teoría, por parte de Anthony Knockaert a Jake O’Brien, en la secuencia previa al centro para Siriné Doucouré, que había marcado el 1 a 0 para el Valenciennes que finalmente, tras la revisión del VAR, la árbitra decidió invalidar.

Y segundo, cuando se desarrollaban los primeros instantes del complemento, Stéphanie Frappart consideró penal un leve toque de Joffrey Cuffaut a Alexandre Lacazette, quien se encargó de ejecutar el obsequio para que el Olympique de Lyon empezara a encaminar el triunfo y, por consiguiente, la clasificación a la Final de la Copa de Francia.

Tales situaciones, que por estas horas están siendo muy cuestionadas por la prensa deportiva de Francia, fueron motivos de descarga por parte de los jugadores del Valenciennes que vieron como su ilusión se diluyó con los errores de la mediática jueza. “Pensé que íbamos a lograrlo. Una pena, no he visto las imágenes, pero no fue infracción. Unos momentos antes ocurre lo mismo y ella no pita. Me limitaré con mis palabras porque pueden suspenderme. Es difícil de aceptar”, expresó Anthony Knockaert.

Del mismo modo, Ahmed Kantari, entrenador del Valenciennes, apuntó: “Tengo derecho a decir ‘sin comentarios‘. Ya sabes mi opinión, no hay ningún defecto en nuestro trabajo. Meten un penal mientras Lacazette se apoya en Joffrey (Cuffaut), pero no voy a decir nada de la árbitra. Cada uno tendrá su propia opinión, pero teniendo en cuenta nuestro primer tiempo, estos hechos del partido pesaron mucho… Pero no quiero dejar que la ira me invada, estoy contento con lo que propusimos técnica y tácticamente”.

Stéphanie Frappart, la jueza mejor considerada por la UEFA

Stéphanie Frappart es la jueza que mejor concepto logró en la UEFA y en la FIFA en el último tiempo. A tal punto que en 2019 dirigió su primera final masculina con la Supercopa de Europa que disputaron Chelsea y Liverpool. En esa misma dirección, además de haber sido jueza central en varios partidos de Champions League (en la presente edición estuvo a cargo de Bayern Munich vs. Copenhague), en Qatar 2022 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido con el Costa Rica vs. Alemania de la fase de grupos.

La Copa de Francia sigue con PSG vs. Rennes

Este miércoles 3 de abril desde las 21:10 horas de Europa Central en el Parque de los Príncipes, chocan por la segunda Semifinal de la Copa de Francia París Saint-Germain y Stade Rennes FC. Por cierto, la Final está pautada para el sábado 25 de mayo en el Estadio Pierre-Mauroy.