Esta semana se confirmó que Romelu Lukaku tendrá una segunda oportunidad en Chelsea tras 9 años. El delantero belga fue comprado por el club de Londres por 115 millones de euros y vuelve a la Premier League tras un gran paso por Inter de Milán.

Lukaku, de 28 años, viene de dos temporadas excelentes en el fútbol italiano, en las que consiguió consagrarse en la Serie A, marcando 64 goles en 95 partidos en las dos campañas con la camiseta del nerazzurri. La forma del atacante sorprendió y fue por ello que desembolsaron semejante cifra por él.

En los medios ESPN y Telegraph, el de la Selección Belga explicó cómo hizo para bajar 10 kilos que traía desde su época en Manchester United y en el comienzo de su paso por Italia, que le permiten ahora rendir como nunca en su vida. "Normalmente tengo un buen sistema digestivo, ha sido así toda mi vida, pero el nutricionista me dijo que había dejado de funcionar", relató el goleador.

Y luego pasó a detallar cuáles fueron los cambios que tuvo que adoptar para volver a tener una forma óptima: "Mi dieta consiste en ensaladas para el almuerzo, muchas pechugas de pollo y pasta shirataki". Contó que eliminó a las papas, la comida frita y el alcohol y así perdió un poco más de tres kilos en 12 días.

"Desde que me uní a Inter cambié mi dieta y puedo decir que nunca me había sentido tan fuerte. Desde que adopté este estilo de vida me siento mejor en la cancha, con más reacción y más rápido. Siempre me sentí como un jugador explosivo, pero Italia me llevó a otro nivel, físico y mental", detalló Lukaku sobre los resultados que obtuvo con los nuevos hábitos.

Así, Chelsea desembolsó 115 millones de euros, la suma más grande de la historia del club, y le dará una nueva oportunidad tras el paso en la temporada 2011-2012, en la que jugó 12 partidos y no marcó goles. Su traspaso es el octavo más caro de la historia, siendo el de Neymar a PSG el más costoso, con 222 millones de euros.