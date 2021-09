Mike Maignan es el arquero que reemplazó a Gianluigi Donnarumma en la disciplina de Milan, sin embargo, ya tuvo su primer incidente en el fútbol italiano, y no propiamente deportivo.

El pasado fin de semana, en la Serie A, Juventus recibió en su estadio a Milan, por la cuarta fecha de la Liga de Italia. El marcador terminó igualado 1-1, en lo que fue uno de los partidos más esperados de la jornada. No obstante, el juego se vio empañado por un acto de racismo.

Se hizo viral un video de un aficionado del club Bianconero, que en varias oportunidades arremente contra el arquero nacionalizado francés, en el que le dice “negro” y “mono” a Mike Maignan, quien al paso de las fechas ha respondido a la oportunidad de atajar en uno de los clubes más tradicionales del balompié europeo.

Por medio de una emocionante carta en sus redes sociales le respondió a ese mal llamado hincha que arremetió en su contra, en el estadio Juventus Stadium:

"El domingo, algunos tifosi de la Juve me gritaron insultos raciales. ¿Qué quieren que diga, que son tontos y que el racismo es un error? No se trata de eso.

No soy el primero y no seré el último jugador al que le pasa. Hasta que estos eventos se consideren 'eventos aislados' y no se emprenda alguna acción global, la historia está destinada a repetirse más y más. ¿Qué estamos haciendo para luchar contra el racismo en el fútbol? ¿Creen que es efectivo?

Soy parte de un club que se esfuerza para abrir este camino, oponiéndose a todas las formas de discriminación. Sin embargo, debemos ser más y más unidos en esta batalla por un problema social mucho más grande del mismo fútbol.

Los que gobiernan el fútbol, ¿saben qué se siente escuchando insultos y gritos que nos ponen al mismo nivel que los animales? ¿Saben qué provoca esto en nuestras familias, que lo ven y no entienden cómo puede seguir pasando en 2021?

No soy una 'víctima' del racismo. Soy Mike, de pie, negro y orgulloso. Hasta que podamos dar nuestra voz para cambiar las cosas, lo haremos".