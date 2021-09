Todos los talentos de nuestro lado del mundo pasan por esta pregunta cuando por primera vez deben salir al extranjero. ¿Dónde ir? ¿Seguridad económica o garantía de minutos? ¿Cuál liga se adapta mejor a mi juego? Dichos interrogantes se hacen cada vez más comunes cuando los clubes del viejo continente llegan con ofertas irrechazables para los equipos sudamericanos. Una de las mejores opciones para los nuestros se encuentra en Getafe y la historia lo comprueba.

Existen equipos con los que relacionamos históricamente el éxito de nuestros jugadores en Europa. Inter de Milan y su oleada de argentinos en 2010, Atlético de Madrid con Simeone y Porto son solo algunos ejemplos de esos clubes que siempre han supuesto un trampolín para los latinos en el viejo continente. Dicho esto, existen otros como Getafe donde los sudamericanos también han dejado su huella.

El club de las afueras de Madrid se ha convertido en un modelo de éxito durante los últimos años en LaLiga. Si bien sufrió para lograr la salvación la temporada pasada, Getafe se ha hecho un hueco entre los grandes con noches europeas ante gigantes como Bayern Múnich, Ajax o Inter de Milán a lo largo del siglo XXI. Un equipo serio y con un modelo marcado que ha contado con varios sudamericanos entre los mejores jugadores de sus 98 años de historia.

Garra y corazón latino

El club realizó hace no mucho distintas encuestas en su Twitter para que los aficionados eligiese ese once ideal de todos los tiempos. Hasta cinco latinos fueron escogidos por una afición que no negocia el esfuerzo de los suyos en cada encuentro. El perfil de estos jugadores explica en buena parte el sentimiento azulón.

Roberto Abbondanzieri, Mariano Pernía, Cata Díaz, Damián Suárez y Mauro Arambarri fueron puestos por los hinchas de Getafe dentro de ese once inicial de todos los tiempos al lado de campeones de Europa como Dani Guiza o leyendas de LaLiga como Javier Casquero. Todos dejaron su huella y explican en buena parte como el club se ha erigido como un destino ideal para los sudamericanos a la hora de elegir su primer club en el viejo continente.