Con un Wanda Metropolitano que estallará con la presencia del 100% de su aforo, Atlético de Madrid y Barcelona dan los últimos retoques a un desisivo choque por LaLiga. Luego de que Colchoneros y Culés viviesen distintas experiencias a lo largo de la semana por la UEFA Champions League, llega la hora de buscar acercarse un poco más al líder Real Madrid. Estos son los onces que se perfilan.

Sobre las 21:00 hora local del día sábado, los rojiblancos y actuales campeones de LaLiga quieren darle un golpe de autoridad al torneo donde más han sufrido en lo que vamos de temporada. Simeone sabe que no pueden fallar más: “Nos imaginamos tantas cosas después del partido que no sé. Mañana ya veremos. El Barça siempre ha tenido un juego asociativo en el campo rival. Les ha llevado a grandes éxitos. No me imagino otro equipo".

Por su parte, Ronald Koeman vive las que seguramente sean sus últimas horas en el banquillo Culé y sobre el encuentro de mañana sentenció: “Son dos estilos de juego distintos. Ellos fueron campeones el año pasado porque lo merecieron. Tienen un estilo muy competitivo. Es dificilísimo hacerles oportunidades. Te dan el balón, pero es un gran equipo. Tenemos que intentar estar bien en el último pase y crear oportunidades. No creo que contra ellos vayamos a tener más ocasiones que contra el Benfica. Hay que marcar".

Los onces que se perfilan

El Cholo seguirá sin un Kondogbia al que se lo extraña y mucho en la capital. Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savić, Mario Hermoso, José María Giménez, Yannick Carrasco; Koke, Lemar, Marcos Llorente; Antoine Griezmann y Luis Suárez, serían los elegidos por Diego Pablo Simeone para buscar su segunda victoria ante Barcelona por LaLiga.

Marc André Ter-Stegen; Óscar Mingueza/Dest, Ronald Araujo/Eric García, Gerard Piqué, Dest/Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Coutinho, Luuk de Jong y Memphis Depay partirían de arranque en un Barcelona que no podrá contar con Ronald Koeman en el banquillo.