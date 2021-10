Una nueva fecha FIFA comienza esta semana y será triple en algunas de la confederaciones con el objetivo de agilizar la clasificación hacia el Mundial de Qatar 2022. Cinco de los equipos en el proceso de Eliminatorias podrían asegurar su boleto a la cita máxima del fútbol en estos días.

Si bien las Eliminatorias de Concacaf, CAF y AFC están prematuras y aún resta una buena cantidad de partidos para saber qué selecciones represantarán a esos continentes, las clasificaciones de la UEFA son las más cercanas a finalizar y cinco equipos pueden abrochar su pasaje la próxima semana.

ver también Qatar 2022: Dos vacunas más fueron aprobadas para el ingreso del público al Mundial

Qatar, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, es el único clasificado hasta el momento y se espera que aparezcan los próximos confirmados. Otras selecciones, como Brasil, Italia y Francia, están muy cerca de conseguir su boleto, pero deberán esperar un poco más para confirmarlo.

LAS 5 SELECCIONES QUE PUEDEN CLASIFICARSE EN ESTA FECHA FIFA

5. Portugal

Cristiano Ronaldo. (Getty)

Si bien Portugal tiene un sólo compromiso en esta fecha FIFA, podría abrochar su clasificación si vence a Luxemburgo el próximo martes. Además, necesita que Serbia no sume más de un punto en sus partidos ante el propio Luxemburgo y Azerbaiján.

4. Alemania

Timo Werner y Leon Goretzka. (Getty)

El elenco de Hans-Dieter Flick enfrentará a Rumania y Macedonia y acumula 15 puntos hasta el momento, cuatro más de Armenia, que chocará ante Islandia y Rumania. Si los alemanes consiguen alejarse a siete o más puntos, tendrá la clasificación.

3. Inglaterra

Harry Kane. (Getty)

Los de Gareth Southgate están en una situación similar a la de Alemania. Lideran con 16 puntos y jugarán ante Andorra y Hungría. Necesitan alejarse a más de seis puntos de sus escoltas, Albania y Polonia que enfrentarán a Hungría y San Marino, respectivamente, y luego chocarán entre ellos.

2. Dinamarca

Mikkel Damsgaard. (Getty)

El conjunto danés depende de sí mismo para obtener la clasificación al liderar el equipo con 18 unidades, superando a Escocia (11) e Israel (10) a falta de cuatro fechas. Moldavia y Austria, los próximos rivales. Si sus escoltan dejan puntos en el camino, otras variantes también podrían depositarlos en Qatar 2022 la próxima semana en caso de no ganar sus dos duelos.

1. Bélgica

Romelu Lukaku. (Getty)

El equipo conducido por Roberto Martínez no verá acción por Eliminatorias en esta fecha FIFA ya que está en el Final Four de la Nations League. De todas formas, lidera su zona con 16 puntos, nueva más que sus escoltas, República Checa y Gales. Si los checos no consiguen acortar la brecha a tres unidades y los británicos, a seis, quedarán automáticamente clasificados a Qatar 2022 en esta ventana.