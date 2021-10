La relación entre Gianluigi Donnarumma y la afición de AC Milan parece irremediablemente rota, y los silbidos aturdidores de San Siro en la semifinal de la Nations League lo dejaron en evidencia. Ahora, el portero ha reavivado la polémica en un programa de televisión haciéndose un tatuaje temporal del escudo rossonero.

Los hinchas de AC Milan no se olvidan de lo que sucedió al final de la pasada campaña con Gianluigi Donnarumma, quien era una de las joyas de la cantera rossonera. Las altas exigencias económicas del guardameta llevaron al fin del vínculo al finalizar la última temporada y el portero puso rumbo a PSG, donde le ha estado costando tener minutos.

El pasado 6 de octubre, Donnarumma hizo su regreso a San Siro con la Selección de Italia para el partido de semifinales de la Nations League, siendo su primera vez en el Meazza tras su polémica salida del Diavolo. Como se anticipaba desde los días previos al partido, el recibimiento por parte de los tifosi rossoneri no fue para nada positivo. Los silbidos al arquero duraron los 90 minutos y la Selección de Italia piensa incluso en mudar el próximo partido a Roma a raíz de esto.

Nueva polémica

Luego de lo ocurrido en San Siro, Gigio apareció en el progama Le Iene de Italia 1 y habló sobre lo ocurrido. "Pasé ocho años en Milan, así que siempre es una emoción volver a San Siro. Es normal que te decepcionen los abucheos. Me he criado aquí y siempre he sido aficionado al Milan, no se olvidan fácilmente esos ocho años. Siempre querré a los aficionados. Siempre seré uno de ellos".

En el programa, Gianluigi Donnarumma se hizo un tatuaje temporal del escudo de su antiguo club en el antebrazo. El presentador retó al portero a hacerse un tatuaje real, a lo que respondió: "Veremos, veremos... ¡está bien, está bien!". Muchos hinchas no se tomaron bien el gesto en las redes sociales.