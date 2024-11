El desafío de Marcelo Bielsa con Uruguay en el Ranking FIFA: romper el récord de Argentina y meterse en el top ten

La Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa fue la primera que derrotó a Argentina luego de su consagración en Qatar 2022. Fue 2 a 0 (goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez) en noviembre del 2023 en la Bombonera por la quinta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y ahora, en marzo del 2025, ya por la fecha 13, no solo que los charrúas pueden evitar que la Albiceleste salde lo que fue aquel resultado en la cancha de Boca, sino que tienen una oportunidad única para derribar el récord que persigue la Scaloneta de ser uno de los combinados nacionales con mayor tiempo en la cima del Ranking FIFA (por el momento acumula 604 días).

Es que si la Selección Argentina pierde en el Estadio Centenario el próximo 20 de marzo, es casi un hecho que caerá uno o dos puestos en dicha clasificación, siempre y cuando Francia derrote a Croacia y/o España haga lo propio con Países Bajos, en sus respectivos cruces por los Cuartos de Final de la UEFA Nations League 2024/2025.

Y eso no es todo. Además, para la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa también es importante quedarse con el triunfo porque, más allá de que se arrimará a su clasificación a la Copa Mundial del 2026, podría meterse en el top ten del Ranking FIFA, puesto que tras su victoria sobre Colombia 3 a 2 y el empate 1 a 1 con Brasil, quedó decimoprimero.

Lionel Messi de Argentina y Mathias Olivera en el último Argentina vs. Uruguay.

Colombia salió de top ten por las dos derrotas que sufrió en noviembre

Colombia era el tercer seleccionado sudamericano (junto a Argentina y Brasil) que estaba entre los primeros 10 puestos del Ranking FIFA. Sin embargo, al caer con Uruguay 3 a 2 en el Estadio Centenario de Montevideo y tropezar con Ecuador 1 a 0 en el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, retrocedió al decimosegundo escalón.

Las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas

Las próximas dos jornadas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, a disputarse entre el jueves 20 y martes 25 de marzo del 2025, podrían ser claves para determinar los primeros clasificados de la región para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La fecha 13 será: Uruguay vs. Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo; Paraguay vs. Chile en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción; Brasil vs. Colombia en estadio a confirmar; Perú vs. Bolivia en el Estadio Nacional de Lima y Ecuador vs. Venezuela en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Fecha 14: Argentina vs. Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires; Chile vs. Ecuador en el Estadio Nacional de Santiago; Venezuela vs. Perú en el Estadio Monumental de Maturín; Bolivia vs. Uruguay en El Alto y Colombia vs. Paraguay en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.