Cristiano Ronaldo arranca como titular en el once de Ole Gunnar Solskjaer para jugar ante Newcastle. Conoce quiénes acompañarán al portugués en la alineación.

La Premier League ha esperado este momento desde que se confirmó su regreso. Cristiano Ronaldo vuelve a Old Trafford y está desde el arranque en el partido que Manchester United tendrá por la jornada 4 ante Newcastle. Ole Gunnar Solskjaer apostó por su titularidad.

Old Trafford aguarda, la mitad de Manchester cuenta las horas y los Red Devils no pueden esperar más para volver a ver a CR7 con la camiseta en que su fútbol explotó. El portugués regresa después de 12 años cargados de éxitos individuales y colectivos a la que siempre ha definido como su casa. Ante Newcastle, quiere empezar con pie derecho el reto más exigente de su carrera.

Tras haber firmado oficialmente su contrato, el 7 pasó por los micrófonos del medio oficial de Manchester United para charlar con su ex compañero Wes Brown y contar que no llegó a la Premier para ser un actor secundario: "Este es un nuevo tiempo, una nueva generación y vengo para volver a ganar y ayudar al equipo. Los nuevos jugadores tienen un gran potencial y estoy aquí de nuevo para ganar y hacer historia. No estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí para volver a ganar".

El once para una fiesta histórica

Ole Gunnar Solskjaer cumple el deseo de todos los que querían ver a Cristiano Ronaldo desde el arranque en su regreso a Old Trafford. El portugués es titular para enfrentar a Newcastle, una de sus víctimas favoritas, ya que le ha anotado 10 goles en 11 partidos jugados.

Once titular de Manchester United: De Gea; Wan Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Matic, Pogba, Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo y Mason Greenwood. Ese es el equipo confirmado para enfrentar a Newcastle por la fecha 4 de la Premier League.