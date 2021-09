El mercado de pases de este verano europeo ya estaba quedando en la historia con la salida de Lionel Messi de Barcelona rumbo a PSG. El club catalán no pudo renovar el vínculo de La Pulga y el argentino terminó sumándose al equipo de la Ligue 1 en un fichaje histórico.

Sin embargo, las grandes sorpresas del período de transferencias no terminaron allí. Cristiano Ronaldo le comunicó a Juventus que quería salir de allí y los rumores comenzaron a dispararse. El portugués sonó con fuerza para Manchester City, pero terminó retornando al United para un segundo ciclo.

La vuelta de CR7 a los Diablos Rojos revolucionó a la Premier League, pero tomó por sorpresa a los fanáticos alrededor del mundo, que no se veían venir la salida del portugués de la Serie A. En una entrevista a Sport24, replicada por medios como As y Marca, Khabib Nurmagomedov dio detalles de cómo se gestaron los hechos.

El histórico exluchador de la UFC e intimo amigo de Ronaldo reveló que se fue de Italia por aburrimiento: "No voy a desvelar los mensajes privados, pero Cristiano me dijo que se aburría en Italia y quería volver a Inglaterra. Me dijo un mes antes que se iba al Manchester United. Para mí no ha sido una sorpresa que fichara por ese equipo".

El ruso, que se mostró junto al futbolista públicamente en varias ocasiones, en considerado como el mejor luchador de artes marciales mixtas de la historia. Es campeón de UFC en peso ligero y se retiró invicto con un récord de 29-0. Su victoria ante Connor McGregor en 2018 lo catapultó aún más a la fama.