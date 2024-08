El Al Nassr de Cristiano Ronaldo volvió a caer ante el Al Hilal en una Final. Esta vez fue por la Supercopa de Arabia Saudí. El Bicho hizo su aporte marcando el único tanto a favor de su equipo a los 44 minutos del primer tiempo, pero en el complemento los de Jorge Jesús fueron más fuertes y terminaron goleando 4 a 1 gracias a los goles de Sergej Savic, Aleksandar Mitrovic (en dos ocasiones) y Malcom.

De este modo, se sigue postergando el primer título oficial de CR7 en Medio Oriente. Es que hasta entonces solo logró cuatro subcampeonatos. El mencionado en la Supercopa de Arabia Saudí, uno en la Copa del Rey de Campeones y dos en la Liga Pro Saudí. Además, vale mencionar que en la Liga de Campeones de la AFC apenas se arrimó a los Cuartos de Final.

Por lo tanto, el último título oficial de Cristiano Ronaldo sigue siendo la Copa Italia del 2021, en la que se consagró como jugador de la Juventus. Es decir, ya van tres años sin celebraciones, por lo que el luso acrecienta el proceso más extenso sin ser campeón de su exitosa carrera, en la que acumula 35 campeonatos.

El Al Nassr, con Cristiano Ronaldo, fue campeón del Campeonato de Clubes Árabes

Hasta entonces, la única alegría de Cristiano Ronaldo desde que es jugador del Al Nassr fue con el Campeonato de Clubes Árabes. Venció 2 a 1 al Hilal en la Final y alzó el trofeo. No obstante, al ser un certamen organizado por la UAFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Árabe) y no por la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) no es reconocido por la FIFA, por lo que no se considera como oficial.

Cristiano Ronaldo y el reclamo de sus compañeros ante la derrota con el Al Hilal.

¿Cuánto fue el mayor tiempo que Lionel Messi estuvo sin ser campeón?

Lo máximo que Lionel Messi estuvo sin ser campeón fueron dos años entre mediados del 2006 y agosto del 2008. En concreto, desde que levantó la UEFA Champions League que le ganó con el Barcelona al Arsenal hasta el Campeonato Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 que se adjudicó con la Selección Argentina.

En el medio, año tras otro acumuló vueltas olímpicas con el Culé y París Saint-Germain, hasta que en 2021 rompió la racha con el combinado albiceleste mayor. Además, a diferencia de Cristiano Ronaldo, en lo que respecta a la actualidad, el rosarino fue campeón con el Inter Miami en la Leagues Cup 2023 y de la Copa América de los Estados Unidos 2024.