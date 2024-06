Lo que para algunos sería tocar el cielo con las manos fue un infierno durante meses para Danilo Luiz da Silva. El lateral brasileño que brillase con Neymar para ganar la Copa Libertadores del 2011 y que ganó títulos de todo tipo en Juventus como bajo el brazo de Pep Guardiola en la Premier League rompe el silencio alrededor de su experiencia en Real Madrid. Ni las Champions League ganadas o los récords con Cristiano Ronaldo evitaron que cayese en un pazo que describe en The Players Tribune.

Todo empezó en verano del 2015. Real Madrid venía de una temporada de crisis y cambio de entrenador que necesitaba fichajes. Llegaba un joven Danilo desde Porto y como el defensor más caro en la historia del club. 31 millones de euros pagaron los merengues por un joven que con 24 años tocaba el cielo con las manos. Casi una década más tarde, el actual jugador de Juventus desvela la dureza que vivió a nivel mental por la capital de España.

“Durante esa primera temporada sufrí una depresión. Estaba perdido, me sentía inútil, en el campo no podía hacer un pase de más de 5 metros, era como si no pudiera moverme…Mi pasión por el fútbol desapareció y no veía salida. Quería volver a mi casa en Brasil y no volver a jugar nunca más”, empezaba relatando el joven que solo 12 meses después de su fichaje ganaba la final de la Champions de Milán ante Atlético de Madrid por penaltis.

Una victoria en octubre del 2016 ante Deportivo Alavés y con goleada incluida, el punto de quiebre para Danilo: “Theo Hernández me robó el balón y centró para que Deyverson marcara. Ganamos 4-1, pero fue un error que no se puede cometer en el Real Madrid. Nunca olvidaré llegar a casa esa noche y no poder dormir. Escribí en mi cuaderno: ‘creo que es hora de dejar el fútbol’. ¡Yo tenía 24 años!”.

Danilo junto a su familia y la Champions League del 2017: IMAGO

“No le dije a nadie lo que estaba sintiendo. Casemiro intentó ayudarme, pero me ‘tragué la rana’, como dicen. Y se hizo cada vez más grande. Pero después de unos meses de sufrimiento, comencé a ver a un psicólogo y él realmente salvó mi carrera. La lección más importante que me enseñó fue volver a ver el juego a través de los ojos de un niño”, reflexiona un Danilo que así cuenta como venció los miedos que aparecieron un contexto que todo el mundo envidiaría sin conocer desde adentro. A partir de ese punto, todo fue un éxito a nivel de carrera.

Los números de Danilo en Real Madrid

Fueron solo 24 meses, pero llenos de éxitos. 56 partidos, 4 goles y 5 títulos ganó Danilo por un Real Madrid donde el tocó el cielo con las manos en mayo del 2017. Un 4-1 a Juventus, donde iría años más tarde, hacía a los merengues el primer equipo en ganar dos Champions League seguidas bajo el formato moderno del certamen. Pep Guardiola y Manchester City, su destino semanas más tarde por un total de 30 millones de euros.

Un ícono de Juventus

Otros dos años tendría el brasileño por la Premier League antes de llegar a un Calcio que ha sido su hogar desde entonces. 197 partidos, 9 goles, una Serie A, 2 Copas de Italia y una Supercopa, el resumen general de la carrera de Danilo por un gigante donde tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025.