La situación de Juventus es crítica. El equipo bianconero está teniendo uno de los peores inicios de temporada en su historia, sumando solo 2 puntos de 12 posibles en Serie A. Ahora la Vecchia Signora viajará a Liguria a enfrentar a Spezia, en busca de la victoria que corte la mala racha. Massimiliano Allegri pidió el compromiso de los jugadores en la rueda de prensa.

Juventus, por cuarta ocasión en toda su historia (primera en 60 años), ha iniciado la temporada en Serie A con 4 partidos sin victorias. El equipo bianconero igualó con Udinese en el debut, cayó contra Empoli y Napoli, y empató este domingo ante Milan en el Allianz Stadium, sumando solo 2 puntos y ubicándose en puestos de descenso.

Ahora Massimiliano Allegri empieza a sentir la presión de una mala racha desastrosa. La Vecchia Signora visitará este miércoles a Spezia por la Fecha 5 del Calcio, viéndose obligados a sacar los 3 puntos para no seguir hundiéndose en la tabla y complicando el campeonato desde las jornadas iniciales.

Allegri pide compromiso a sus futbolistas

El entrenador señaló los errores cometidos en el partido ante AC Milan. "El domingo jugamos bien, tenemos que mejorar porque todavía cometemos muchos errores. El equipo trabajó bien en defensa y en ataque, revisé el partido contra Milan y entre los minutos 45 y 52 perdimos ocho pelotas divididas. En esos momentos hay que manejar mejor el partido. Hasta el tiro de esquina del empate de Milan los estábamos empujando y ellos retrocedían".

Fuente: Getty

"No tiene sentido hablar del pasado. Mañana tenemos que ganar, no hay mucho más para decir. Quienes jueguen deberán salir con decisión. Tenemos 16 jugadores, no 14, y les demando responsabilidad" entenció Massimiliano Allegri desde la conferencia de prensa previa al partido de la quinta jornada.