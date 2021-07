Jadon Sancho y Raphael Varane son los nuevos refuerzos de Manchester United, donde parece que no tienen ninguna intención de frenar su mercado de pases. Desde Inglaterra aseguran que Ole Gunnar Solskjaer quiere un plantel aún más fuerte para lo que viene, por lo que habría puesto sus ojos en otro futbolista de LaLiga.

The Sun se acostaba anoche con la noticia de que Los Diablos Rojos siguen buscando incentivar la competencia en un plantel lleno de juventud y hambre de gloria. De cara a continuar con esa política de tener dos futbolistas luchando por hacerse con un solo puesto en el once, el medio británico afirma que Manchester United quiere seguir pescando en España y concretamente, en Atlético de Madrid.

El apuntado por The Sun sería Kieran Trippier, quien vive sus últimos 12 meses de contrato con Atlético de Madrid y estaría dispuesto a esperar a los Diablos Rojos hasta el final del mercado. El británico es uno de los jugadores más utilizados por Simeone, pero a sus 30 años buscaría regresar a la Premier para pelear en un gigante que viene resurgiendo poco a poco.

Y es que Solskjaer quiere buscarle competencia al lateral por derecha Aaron Wan-Bissaka, quien se ha convertido en un fijo en su once pero sigue siendo víctima en ocasiones de su inexperiencia. Hasta 40 millones de euros estarían dispuestos a ofrecer desde Old Trafford por el ex Burnley y Tottenham Hotspur.

Igualmente, The Sun indica que para abordar su llegada, en el norte de Inglaterra quieren buscarle una salida a préstamo a Diogo Dalot y Brandon Williams, quienes no entran en los planes de Solskjaer para la próxima campaña ni siquiera desde un rol secundario. Tras haberse gastado 120 millones de euros, Manchester United quiere seguir pegando fuerte en uno de sus más activos mercado en el último tiempo.