The Special One sigue buscando jugadores para su nueva aventura en la Serie A y habría planteado a la directiva de los capitalinos el fichaje de uno de los futbolistas más criticados en el último tiempo en Cataluña.

Fútbol Club Barcelona continúa atento a un mercado de fichajes donde necesita que más pronto que tarde lleguen ofertas por esos futbolistas calificados cómo no prioritarios para el proyecto de la entidad. La necesidad de hacer caja pensando a futuro es imperante, dejando incluso la posibilidad de traer refuerzos en un segundo plano. En las últimas horas ha empezado a correr el rumor de que Mourinho y su Roma quieren pesar en el Camp Nou.

The Special One vive sus primeros días en la capital italiana, donde asume el difícil reto de levantar su carrera tras una traumática experiencia en Tottenham. El luso se deshizo ya de 8 jugadores con los que no contará para el resto de la temporada, por lo que pide refuerzos a una directiva que quiere cumplirle todos y cada uno de sus deseos.

ver también Juventus rechaza a dos gigantes para quedarse con Chiesa

Según marcan desde Sport, Mou está más que pendiente del mercado del Barcelona. El portugués habría dado el aval a la dirección deportiva de la Roma para empezar charlas formales para hacerse con los servicios de Clement Lenglet. El zaguero se encuentra en esa lista de jugadores por lo que si viene una oferta, no descartan que pueda salir del Camp Nou.

La Premier League, siempre de por medio

Hasta a 15 millones de euros llegaría la primera oferta de Roma para hacerse con un jugador con el que Koeman cuenta para los meses que vienen. Si bien Lenglet ha sido duramente criticado en el pasado más reciente del club, el entrenador neerlandés sabe que ahora mismo no pueden prometerle un central de sus características en el cerrado mercado de los Culés.

Sumado a esto, Barcelona solo aceptaría ofertas por encima de los 25 kilos, algo imposible para Roma ahora y únicamente viable en la Premier, donde Lenglet habría manifestado su deseo de continuar su carrera en caso de no poder seguir en Cataluña. ¿Pescará Mourinho en el Camp Nou?