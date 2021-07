Serie A: Mourinho limpia a ocho jugadores de Roma en su primer día

El nuevo emperador de Roma ya fue presentado cómo DT de la Loba e inmediatamente ha empezado a tomar decisiones. La llegada de Mourinho tiene emocionada a toda la Serie A con lo que será la próxima temporada. Mientras espera por el regreso de varios de sus jugadores, The Special One ya tiene una lista negra de 8 futbolistas con los que no contará.

“Hay mucho por hacer, vine a relanzar el fútbol italiano. Tengo más experiencia y más. madurez que me coloca en una mejor posición sólida desde el punto de vista emocional, pero para defender a mis jugadores lo haré todo”, dejaba Mourinho en una frase que dio lugar a una investigación por parte de Sky Sports de cara a conocer si había ya algún futbolista fuera de sus planes.

Para sorpresas de todos, Mou ya le habría dicho a ocho jugadores según el medio, que no contará con ellos para levantar una Roma que terminó la temporada fuera de Europa y a 29 puntos del líder Inter. Dos futbolistas sudamericanos y habituales en el equipo de la capital, dirán adiós tras varios años.

Pedro, Nzonzi, Kluivert, Santon, Olsen, Coric, Federico Fazio y Javier Pastore tendrían todo listo para abandonar Roma en las próximas semanas. El entrenador portugués ya trabaja en refuerzos e incluso, se asegura que el guardameta de la selección lusa Rui Patricio, está a solo una firma de defender el arco del olímpico.

Dzeko, una incógnita

Los ocho primeros fulminados por Mourinho no aparecieron en la lista entregada por el club para la pretemporada, pero no terminan ahí los problemas para el luso. Y es que el delantero y capitán del equipo en las últimas temporadas Edin Dzeko, quiere abandonar la capital con destino al norte, donde de momento nadie apuesta por su llegada.

�� La lista dei convocati per l'inizio della preparazione#ASRoma pic.twitter.com/iHnYmCZ7Mm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2021

"No quiero responder a esta pregunta porque no tengo que decir lo que hago dentro de mi club. Si nos metemos en esta dinámica no es bueno. Seré una persona detestable que no comparte contigo lo que pasa por dentro. Un asunto que el club y los jugadores deben saber antes que tú”, respondía Mou sobre el tema de mayor interés ahora mismo en La Loba.

