Miralem Pjanic tiene prisa. El futbolista bosnio no quiere quedarse en el limbo sin saber donde jugará tras una temporada cargada de problemas donde nunca se asentó de lleno en once de Koeman. Sabiendo que el holandés no le tendrá en cuenta hasta el 31 de agosto, en Barcelona aseguran que acelerará para fichar por un gigante europeo.

Sport marca que Pjanic necesita soluciones en un verano donde a pesar de habérsele relacionado con grandes clubes, no ha llegado una sola oferta formal por sus servicios al Camp Nou. El medio asegura que el bosnio trabaja con sus agentes para destrabar su salida antes del 3 de agosto, cuando Barcelona emprenderá rumbo a Alemania para su última gira de encuentros de pretemporada.

Juventus hace cuentas

El regreso de Allegri a la Vecchia Signora ha cambiado el panorama de varios futbolistas en el viejo continente. Dybala se quedará en Turín, Cristiano no tiene claro su futuro y el nuevo técnico Bianconeri suspira por Pjanic. Fue justamente el italiano quien sacó la mejor versión del centrocampista, a quien convirtió en el heredero de Pirlo dentro de la Juve.

El panorama es complicado para ambas partes, pues el enorme salario del bosnio no puede ser pagado junto a una transferencia en Italia. Según indican desde Sport, Barcelona no tendría problemas en cederlo a coste cero siempre y cuando sean los de Piamonte quienes asuman el 100% de su ficha. Intentarán meter alguna opción de compra obligatoria, aunque saben que esta también será rechazada desde el arranque por Agnelli y toda Juventus.

Sus 178 partidos, 22 goles y 41 asistencias en Turín justifican un regreso a Italia, donde pese al interés de los Bianconeri por Locatelli no tendrían problema en darle un lugar dentro del once. Ronald Koeman no le tendrá en cuanta, por lo que Pjanic acelerará para salir del Barcelona antes del 3 de agosto.