Una nueva era empieza en Newcastle, donde la llegada de Oriente Medio ya se ha cobrado su primera gran víctima. Luego de que el club anunciase la destitución de Steve Bruce como entrenador de las Urracas este se ha descargado contra los jeques en The Telegraph, donde aseguró le hicieron sentir como un inútil.

Era cuestión de tiempo para que Amanda Staveley y sus equipo tomasen una decisión en cuanto al banquillo de un equipo que todavía no sabe lo que es sumar de a tres en la Premier. Newcastle es ahora mismo penúltimo, con apenas tres puntos sobre 24 y una sangría en defensa que se hizo evidente en la derrota ante Tottenham. A pesar de entender todo este contexto, Bruce no dudo en pegar a quienes le maltrataron en la que puede ser su última experiencia.

Las bomba de SB

Empezó comentando las sensaciones en los primeros entrenamientos: "Cuando llegué, pensaba que podía con todo, pero ha sido muy duro. Nunca me han querido, siempre he sentido que la gente quería que fracasase y he tenido que leer que era un inútil, un estúpido y un inepto cabeza de repollo. Y todo eso desde el día que llegué".

“Si ganaba me decían que había tenido suerte o que mi estilo futbolístico era basura. Intenté disfrutarlo, siempre me ha gustado todo eso de demostrarle a la gente que se equivoca. Pero al final no fue nada más que eso. Ni siquiera ganar me daba la sensación de estar consiguiendo el apoyo”, continuaba Bruce en The Telegraph.

Con más de 1000 partidos en la Premier League, no descarta que el final haya llegado con su despido del Newcastle: “Puede que sea mi último trabajo. No se trata solo de mí, sino de mi familia. Todos ellos son de por aquí y no puedo ignorar eso. Han estado preocupados por mí, especialmente Jan, mi mujer, que es increíble".