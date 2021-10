Newcastle United tuvo su primera presentación ante los nuevos jefes. Tottenham fue el inicio de la era Mohammed Bin Salman en St. James Park, donde siguen analizando que será del futuro de un Steve Bruce que ‘explotó’ tras la caída ante los Spurs pidiendo algo de tranquilidad sobre su cargo.

El 2-3 de hace una horas volvió a confirmar el mal momento que viven las Urracas en la Premier, donde no han podido ganar en 8 jornadas y la lucha por no descender empieza a ser una realidad. Con nadie todavía convencido a los jeques, Steve Bruce pidió a estos que se aclaren sobre su futuro. ¿Llega al choque con Crystal Palace?

“La gente quiere que el club avance”

Sky Sports consultó al DT sobre si ya sabe lo que pasará con su cargo: "Eso es para que otras personas decidan, si estuviera leyendo todo, quizás no hubiera estado aquí hoy, pero mi trabajo es obtener algunos resultados. Si no has ganado en siete u ocho, entonces estarás bajo presión. Seguiré adelante y continuaré lo mejor que pueda hasta que escuche lo contrario”.

"Todo club de fútbol necesita claridad desde la parte superior hasta todo lo que hace que el club de fútbol sea como es. Los nuevos propietarios han sido muy respetuosos, y Roma no se construyó en un día. Depende de mí, en un futuro cercano, quizás mejorar. La gente de Newcastle quiere que el club avance", finalizaba Steve Bruce en un mensaje directo a Amanda Staveley.

Con Newcastle ocupando el penúltimo lugar de la tabla, los nombres de Antonio Conte, Steven Gerrard y Frank Lampard siguen sonando con fuerza en un St. James Park que fue una fiesta ayer para recibir a quienes prometen títulos y éxito en el norte de las islas. Steve Bruce mandó un mensaje a los jeques, quienes habrá que ver por cuento tiempo le mantienen al frente del equipo.